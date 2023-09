Věk už dnes není tak důležitý. Záleží, jak je kdo hladový, říká Villeneuve o Hamiltonovi

Lewis Hamilton prodloužil smlouvu s Mercedesem o další dva roky. Vyprší v jeho 40 letech. Podle Villeneuva ale věk není až tak důležitý.

Jacques Villeneuve v rozhovoru pro PlanetF1.com řekl, že ho nepřekvapilo, že Hamilton prodloužil smlouvu s Mercedesem. Nepřekvapilo ho ani, že jednání trvala delší dobu.

„Jsou tu důvody, které znáte – Lewis se snažil získat co nejvíc, a to nejen finančně, ale i v dalších oblastech. A Mercedes se snažil o pravý opak. Neustále tu probíhá taková malá bitva... to je normální. Proto se podepisují smlouvy. Kdyby to bylo jednoduché, tak by to nebylo potřeba,“ řekl Villeneuve.

Hamilton podepsal smlouvu na další dva roky, což znamená, že vyprší oficiálně pár dní před jeho 41. narozeninami.

„Je stále mladší než Alonso!“ říká Villeneuve. „Na Lewisovi není jeho věk znát. Je to jako s Alonsem – záleží na tom, jak je kdo hladový a jak je člověk ochotný stále posouvat hranic a limity, a jak moc si užívá sen být závodníkem, který měl jako malý kluk.“

„Pokud se tento sen vytratí, tak to je okamžik, kdy začnete zpomalovat, ne věk. Hlavně v moderní době, kdy každý lépe jí a lépe trénuje. Myslím, že to posunulo věkové hranice docela hodně.“

Villeneuve vysvětlil, že i když jezdec nemusí nutně zpomalit, jeho hodnocení rizika a odměny může vést k tomu, že se rozhoduje jinak.

„Řízení se trochu změní, protože se zkušenostmi přichází lepší kalkulace. Zkušenosti kompenzují mnohem více případný ztracený čas na kolo.“