Vedle Brada Pitta si v připravovaném filmu z prostředí F1 zahraje Damson Idris

Jedním z koproducentů chystaného filmu ze světa formule 1 je i Lewis Hamilton.

Již delší čas probíhají přípravy hollywoodského filmu o F1, za kterým stojí technologická společnost Apple. Na snímku se v roli koproducenta podílí také sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Film bude režírovat Joseph Kosinski, který v minulosti pracoval například na blockbusteru Top Gun: Maverick, zatímco hlavní hereckou hvězdou snímku bude brzy šedesátiletý Brad Pitt.

Jak informoval web Deadline, Pittovi bude sekundovat Damson Idris. Americký herec s nigerijskými kořeny, známý například z kriminálního dramatu Sněží, měl být vybrán i na základě série testů jezdeckých schopností.

O filmovém projektu, na kterém spolupracují i formule 1 a FIA, zatím není známo mnoho detailů. Hlavní dějovou linkou by však měl být comeback bývalého závodníka do F1, kterého bude hrát Pitt, přičemž jeho týmovým kolegou by měla být postava v podání Idrise.

Zdá se tedy, že minimálně v tomto ohledu by děj filmu mohl být podobný, jako v případě více než 20 let starého snímku Formule! (v originále Driven) z prostředí amerických závodů, v němž hlavní roli obsadil Sylvester Stallone.