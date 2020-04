Věděli jsme, že bude výjimečný, vzpomíná mechanik na Ayrtona Sennu

Prvních stupňů vítězů ve F1 dosáhl Senna už ve své první sezóně v Tolemanu, kdy dojel druhý v Monaku.

V následující sezóně v roce 1985, kdy přestoupil do Lotusu, poprvé vyhrál. Hned ve druhém závodě v Estorilu ovládl deštěm poznamenanou Velkou cenu Portugalska. Senna přitom nikdy předtím Lotus 97T na mokré trati nevyzkoušel, jak přiznal Dinnage v rozhovoru pro Classic Team Lotus.

„Opravdu jsme nevěděli, co máme čekat. Věřili jsme, že si povedeme dobře, jako dva týdny zpátky v Brazílii, ale neměli jsme tušení,“ řekl Dinnage.

Poté, co na suché trati v sobotu získal pole position, nedal Senna v nedělním dešti soupeřům šanci. Dominoval tak výrazně, že ve stejném kole jako on dojel pouze druhý v pořadí Michele Alboreto. Jak třetí Patrick Tambay, tak čtvrtý Elio de Angelis a další už měli na Sennu v cíli ztrátu celého kola.

„Věděli jsme, že je v něm něco výjimečného. Byl zkrátka jako hodinky. Jezdil kolo co kolo stejně, jel pěkně a vyrovnaně a pravidelně byl rychlejší než kdokoliv jiný,“ říká o Sennovi, který se nakonec za svou kariéru stal třikrát mistrem světa formule 1.

O rok dříve v Monaku, kdy Senna skončil druhý, také pršelo a vyhrál Alain Prost. Ten poslední kola závodu dával gestikulací najevo, aby byl závod předčasně ukončen, což nakonec také byl.

To samé dělal i Senna v Portugalsku, tam ale závod ukončil až dvouhodinový limit. „Jednou z věcí, ze které mohl těžit, by bylo, kdybychom v těch časech měli k dispozici vysílačku. Mluvit šlo jedině v boxech, kdy byl vůz připojen, a i to jen směrem z boxů do vozu. Neměli jsme s ním proto žádnou možnost komunikace, než přes signály v boxech,“ vzpomíná.

„Myslím, že by kvůli podmínkám opravdu rád zastavil závod dříve. Nebyl ale schopen to nám nebo komisařům sdělit. Takže se pokračovalo v plné délce. Myslím, že to na konci byla velká úleva.“

Rok předtím v Monaku, kde Senna dojel druhý, přitom mohl lotus vyhrát zásluhou Nigela Mansella. Brit měl velký náskok, ale na městské trati narazil do zdi.

„Všichni zapomínají na to, že Mansell měl v tom závodě 48 sekund náskok a poslal to do zdi. On je tím, kdo opravdu měl vyhrát ten závod.“

Nehodu přitom Mansell připisoval bílým čarám na trati. „Bylo to zvláštní. Bílá čára tam byla i v každém předchozím kole, takže si nejsem jistý, jak to dokázal zvládnout v těch předchozích kolech a v dalším skončit ve zdi. Měl zkrátka trochu zpomalit, ale neudělal to. A to je jeden z rozdílů mezi Nigelem Mansellem a Ayrtonem,“ myslí si.

„Nigel měl čistou rychlost, o tom není pochyb. Myslím ale, že i Ayrton měl stejnou čistou rychlost, jen 50 % své kapacity však používal na to, aby řídil vůz plnou rychlostí. Dalších 50 procent používal na to, aby opravdu věděl, co se dělo kolem něj. Zatímco Nigel jel na plný plyn a nesoustředil se tak jako Ayrton.“

Členové týmu slavili na trati

První Sennovo vítězství v Estorilu přitom mohlo skončit tragicky. Když Senna projížděl cílem, mechanici a další členové jeho týmu vyskočili z boxové zdi přímo na cílovou rovinku a oslavovali triumf svého jezdce. V dešti je ale Mansell, který dojel pátý, málem přejel.

„To bylo naposledy, kdy mechanici mohli oslavovat vítězství na druhé straně boxové zdi. Byli jsme velmi daleko od zdi na trati, bylo to skutečně nebezpečné a Mansell to musel strhnout do trávy. Velmi si na to stěžoval. Po tomto závodě zakázali mechanikům přeskakovat boxovou zeď.“

Samotný Senna své vítězství v deštivém Portugalsku řadil velmi vysoko, dokonce i před své slavné vítězství na Donington Parku v roce 1993.

„Vždy tvrdil 'nejnáročnější, nejlepší a nejtěžší byl Estoril. Neměl jsem žádnou kontrolu trakce, přes 900 koní, řadicí páku a tři pedály',“ uzavřel Dinnage.

Foto: Getty Images