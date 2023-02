Věděl jsem, že jsem hladovější než ostatní, zavzpomínal Hamilton na léta v motokárách

Sedminásobný mistr světa F1 nedávno zavzpomínal na svá dětská léta, kdy začínal závodit v motokárách. Prý se vždy cítil hladovější než ostatní.

Není to tak dávno, co Lewis Hamilton vzkázal svým soupeřům, že je nyní „hladovější než kdy dříve.“ Pilot Mercedesu letos vstoupí už do své sedmnácté sezony ve formuli 1 a jeho cílem dozajista zůstává zisk osmého titulu mistra světa.

Britský pilot nicméně ve svém nedávném instagramovém příspěvku zavzpomínal na svá motokárová léta a jak se zdá, svůj přístup orientovaný na dosažení maximálního možného výsledku si v sobě nese už od dětských závodů.

„Vzpomínám si, jak nadšený jsem byl, když jsem spatřil moji první motokáru zabalenou v obývacím pokoji,“ rozpovídal se Brit.

„Viděl jsem ji ještě dříve, než jsem měl, takže jsem musel hrát překvapeného, když mě rodiče zavolali, abych si ji šel rozbalit. Vešel jsem tam zády k motokáře a dělal jsem, jako by tam vůbec nebyla.“

Ale byla tam a Hamiltonova vášeň pro motorsport se začala brzy prohlubovat.

„Už od prvních okamžiků za volantem jsem cítil, že jsem provázán se svým strojem.“

„Věděl jsem, že dělám něco, co mi bylo souzeno. Věděl jsem, že jsem silný. Silnější a hladovější než ostatní děti.“

„Ten hlad tam byl od prvního dne a je ve mně dodnes. Už tehdy jsem byl hladový po výsledku a ještě hladovější jsem nyní.“

K boji o osmý titul bude Lewis Hamilton samozřejmě potřebovat i odpovídající závodní techniku. Nový Mercedes pro něj a jeho parťáka George Russella bude představen na Silverstonu 15. února.