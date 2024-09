Věděl jsem o tom dva týdny, říká Lawson o návratu do F1

„Teď mám konečně pocit, že je to skutečné. Věděl jsem o tom poslední asi dva týdny, ale dokud to není zveřejněno, tak to samozřejmě nikdy není pevně dané,“ řekl Liam Lawson deníku New Zealand Herald. „Nemohl jsem to nikomu říct.“

„V plánu to bylo už delší dobu. Ve smlouvě mám určité datum, které bylo potřeba splnit, takže to v podstatě směřovalo k tomuhle, a pak mi před pár týdny řekli, že to takhle bude. Nedlouho po tom to bylo vytesáno do kamene.“

Red Bull odchod Ricciarda nezvládl. Pokud by oznámil jeho konec před víkendem, tak si mohl Australan užít důstojné rozloučení. Takhle to nebylo oficiálně řečeno, ale všichni to věděli...

„Singapur pro mě rozhodně nebyl příjemný víkend už jen proto, že jsme samozřejmě všichni věděli, co přijde. Když jsem vloni jezdil, tak se ke mně Daniel choval velmi dobře. Dokonce i v této sezóně byl vždy někým, s kým jsem se nikdy necítil jako protivník nebo něco podobného. Nikdy mi to tak nepřipadalo.“

„Nebyl to příjemný pocit. Ale pro mě to samozřejmě znamená šanci ve F1. Přišla teď příležitost a já jsem za to vděčný. Ale teď se ji musím chopit oběma rukama. Řekl mi to samé: ‚Víš, že z toho musíš vytěžit co nejvíc.‘“