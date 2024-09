Věci jako trest za vyjadřování mohou rozhodnout o mém pokračování ve F1, říká Verstappen

Trojnásobný mistr světa dostal od Mezinárodní automobilové federace (FIA) trest veřejně prospěšných prací za hrubý slovník na tiskové konferenci před 18. podnikem letošní sezóny, když během oficiální tiskové konference FIA řekl, že v kvalifikaci v Baku byl Red Bull po změnách nastavení „v pr****“.

Verstappen na to reagoval na tiskové konferenci v sobotu po kvalifikaci tím, že novinářům dával krátké, někdy i jednoslovné odpovědi a následně uspořádal setkání s novináři mimo tiskové středisko na okruhu, kde probíhají tiskové konference.

To samé udělal i po nedělním závodě, ve kterém obsadil druhé místo a když dostal otázku, zda podobná rozhodnutí mohou mít vliv na jeho budoucnost ve F1, odpověděl kladně.

„Samozřejmě. Ano, myslím, že tyto věci určitě rozhodují i o mé budoucnosti. Když nemůžete být sami sebou a musíte se vypořádat s takovými hloupostmi... Jsem teď ve fázi kariéry, kdy se tím nechci neustále zabývat. Je to opravdu unavující,“ řekl Verstappen.

„Samozřejmě je skvělé být úspěšný a vyhrávat závody, ale jakmile toho všeho dosáhnete, získáte tituly mistra světa a vyhrajete závody, pak se chcete také dobře bavit.

„Všichni tlačí na limit. Všichni v soubojích, dokonce i na konci pole. Když se ale musíte vypořádat se všemi těmi hloupostmi, tak pro mě to rozhodně není způsob, jakým chci pokračovat v tomto sportu, to je jisté.“

Když byl dotázán, jestli by FIA skutečně riskovala, že přijde kvůli přísným pravidlům ohledně sprostých slov na oficiálních akcích o mistra světa, Verstappen navrhl, že by neměli tyto hrozby brát tak vážně.

Na návrh Lewise Hamiltona, že by se Verstappen měl jednoduše vyhnout veřejně prospěšným pracem, Nizozemec reagoval, že „On není tím, kdo je potrestán!“

„Nevím, jak vážně budou brát takové věci. Ale pro mě to v jednu chvíli dojde do bodu, že když stačilo, tak stačilo. A uvidíme. Všechno půjde dál, nepochybuji o tom,“ řekl Verstappen.

„Není to problém, protože formule 1 budou pokračovat beze mě, ani pro mě to není problém. Tak to je. V tuto chvíli o tom rozhodnutí ani nepřemýšlím. Soustředím se jen na výkon a na to, co budeme dělat v Austinu a dále. Nad tím teď přemýšlím. Neměl bych na to plýtvat energií, protože je to prostě hloupé.“