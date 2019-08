Ve W Series jsou pilotky, které mají na formuli 1, říká Coulthard

David Coulthard je jedním z klíčových lidí, kteří stojí za vznikem a fungováním W Series. Pracuje jako předseda poradního výboru.

„Ve W Series jsme se opravdu zaměřili na ženské talenty a myslím, že jsou některé soutěžící, které dokážou řídit formuli 1,“ řekl Coulthard pro web F1.

„Nyní je otázkou, zda je to dost, aby to bylo možné, nebo jestli hledáte někoho, jako je Lewis, Max nebo Charles.“

„Hledáte pilotku, která je s nimi rovnocenná, protože pokud nejste tak dobří jako Lewis, Max, nebo Charles, neporazíte je.“

„Já osobně chci s W Series přivést více žen do motorsportu. Moje sestra jezdila, byla velmi dobrá, ale nemohla získat nezbytnou podporu, protože moje rodina podporovala mě a je mi to líto, takže chci být toho součástí, pomáhat ženským talentům a přivádět více žen do motorsportu.“

„Pokud budou dost dobré, dostanou se do formule 1. Pokud jsou prostě jen dobré, budou v autech, sportovních vozech a dalších šampionátech.“

První ročník vyhrála Jamie Chadwick, což asi nebylo úplně překvapení. Z účastnic měla nejvíce zkušeností a největší dosavadní úspěchy. V sérii by mohla jezdit i další velká jména, ale hodně závodnic sérii kritizovalo.

„Ti, kdo mají finanční prostředky na podporu žen, se místo podpory rozhodli segregovat. Jsem hluboce zklamaná, že k takovému historickému kroku zpět dojde během mého života,“ napsala ještě před startem ročníku Pippa Mann.

Coulthard ani po mnoha měsících kritice nerozumí. „Jednoduše to nechápu. Všichni se snažíme dosáhnout stejné věci,“ řekl pro Autosport.

„Nechápu, proč by si měl někdo myslet, že je to něco jiného než skvělá věc pro ženy v motoristickém sportu. Ale někdy, když se někdo rozhodne, nezáleží na tom, jak moc rozumné jsou vaše argumenty. Uvědomujete si, že problém není u vás, ale u nich.“