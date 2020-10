Ve vývoji pokračujeme, ujišťuje Honda

„V této sezóně nás čeká ještě sedm závodů,“ řekl generální ředitel Hondy Takahiro Hačigo při diskusi o krátkodobých cílech Hondy ve F1. „Příští rok nás čeká další sezóna a uděláme maximum, abychom se pokusili vyhrát.“

„V příštím roce uvedeme naši novou pohonnou jednotku, aby se nám spolu s Red Bull dařilo. A budeme usilovat o šampionát.“

Zatím Honda titul po návratu nezískala, ale i tak může být podle svého šéfa spokojená. Zůstává jediným výrobcem motorů ve F1, který v hybridní éře vyhrál se dvěma různými týmy.

„Během prvních tří let jsme se velmi trápili, ale překonali jsme to. Doposud jsme byli schopni získat pět vítězství, takže si myslím, že jsme do určité míry dosáhli dobrých výsledků.“

„Pro příští rok budeme i nadále dělat maximum, takže doufáme, že fanoušci u nás zůstanou a budou nás podporovat.“