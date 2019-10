Ve vývoji motoru letos nejsme tak úspěšní, hodnotí Hamilton

Nejlepší pohonnou jednotku má nyní Ferrari a to zřejmě nejen v kvalifikaci ale také v závodě. Lewis Hamilton si postěžoval, že vývoj pohonné jednotky Mercedesu letos nebyl tak dobrý a úspěšný.

Hamilton byl po část závodu za Sebastianem Vettelem. Dopadlo to podobně, jako souboje s Leclercem v předešlých závodech. Před Vettela se nedostal.

„Dostal jsem se do vzduchového pytle Seba, s DRS, maximálním výkonem a se vším,“ řekl Hamilton, kterého cituje RaceFans. „Je neuvěřitelné, jak jsou rychlí.“

„Je to velmi, velmi obtížné, i když máte výhodu v pneumatikách. Ale myslím, že je to celkem cool. Dělá to zajímavé závody. Přál bych si, abychom mohli mít ještě těsnější souboje, ale je to obtížná trať.“

„Z hlediska vývoje motoru to pro nás nebyl zrovna dobrý rok. Pro kluky to bylo opravdu těžké, pracovali stejně tvrdě jako vždy. Ale v daném oddělení to nebylo tak úspěšné.“

„Na druhou stranu jsme měli velkou spolehlivost a doufejme, že to zůstane na stejné úrovni. Tohle je stále něco, na co můžeme být opravdu pyšní.“

Hamilton také zmínil, že kromě motoru má Mercedes i velký odpor. „Pokusíme se odpor trochu snížit, ale současně potřebujeme vyšší výkon.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene