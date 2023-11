Ve věku nedožitých 84 let zemřel Radovan Novák. Bývalý dlouholetý člen Světové rady motorsportu a komisař F1

Bývalý přední motoristický funkcionář Radovan Novák zemřel v pondělí 6. listopadu. Téměř dvacet let byl členem Světové rady motorsportu.

Autoklub České republiky na svém webu uvedl, že ve věku nedožitých 84 let zemřel bývalý významný motoristický funkcionář Radovan Novák.

Novák byl v motorsportu aktivní již od šedesátých let minulého století, kdy v roli navigátora usedal do rallyových speciálů. Na počátku 90. let byl u vzniku moderního Autoklubu ČR a byl aktivní rovněž na mezinárodní scéně.

V roce 1998 byl jako první Čech zvolen do Světové rady motoristického sportu FIA (World Motor Sport Council – WMSC), nejvyššího orgánu Mezinárodní automobilové federace. Členem WMSC byl Novák až do roku 2017. Pravidelně také zastával funkci sportovního komisaře při závodech F1.

„Odchod Radka mě velmi zarmoutil. Budeme na něj vzpomínat jako na zakládajícího člena obnovujícího se Autoklubu ČR po roce 1989. Vedl Středoevropskou zónu FIA, byl prvním Čechem ve Světové radě motorsportu FIA a prvním českým komisařem ve Formuli 1. Hodně jsem se od něj naučil,“ uvedl v prohlášení Autoklubu ČR jeho prezident Jan Šťovíček.

K úmrtí Radovana Nováka se vyjádřila také Mezinárodní automobilová federace:

„Obdrželi jsme smutnou zprávu o úmrtí Radovana Nováka, dlouholetého člena Světové rady motoristického sportu, předsedy Zóny střední Evropy a komisaře F1. Jeho přínos pro federaci byl obrovský. Naše myšlenky a modlitby jsou s jeho rodinou a přáteli.“