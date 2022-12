Ve věku 73 let zemřel bývalý pilot F1 Patrick Tambay

Vítěz dvou velkých cen formule 1 a účastník 24 hodin Le Mans Patrick Tambay dnes zemřel ve věku 73 let.

Zprávu o Tambayho úmrtí sdělila francouzské tiskové agentuře AFP jeho rodina. Tambay trpěl Parkinsonovou chorobou a také cukrovkou.

Patrick Tambay se narodil 25. června 1949 v Paříži. Ve F1 působil devět sezón mezi lety 1977 až 1986. Během kariéry přitom závodil mimo jiné za týmy Ferrari, McLaren a Renault.

Poprvé do víkendu F1 nastoupil ve Velké ceně Francie 1977 s týmem Surtees, ale do závodu se nekvalifikoval. Ve druhé polovině sezóně působil u týmu Theodore Racing. Už v dalším roce za tým McLaren dosáhl čtvrtého místa ve Švédsku, které by zřejmě zůstalo jeho nejlepším výsledkem ve F1, kdyby po tragické události nedostal v roce 1982 šanci u Ferrari.

Gilles Villeneuve zahynul v roce 1982 na Zolderu a na jeho místo do Ferrari přišel právě Tambay. Už ve svém druhém závodě za Scuderii slavil stupně vítězů na Brands Hatch, o další dva závody později pak na Hockenheimu dosáhl na své první vítězství ve F1. Na to navázal ve stejném roce ještě druhým místem na italské Monze.

Nejlepším rokem Tambayho ve F1 byla sezóna 1983 rovněž ve Ferrari. Ve Velké ceně San Marina získal své druhé a poslední vítězství ve F1, ke kterému přidal ještě čtyři pódiová umístění a obsadil celkové čtvrté místo, což je jeho nejlepší výsledek ve F1.

Další dva roky po odchodu z Ferrari strávil u Renaultu, se kterým získal další tři umístění na stupních vítězů. Svou poslední sezónu ve F1 absolvoval u Teamu Haas, se kterým bodoval pátým místem v Rakousku.

Kromě toho se Tambay čtyřikrát zúčastnil 24 hodin Le Mans. Do cíle se mu podařilo dojet až na poslední pokus, když v letech 1976 a 1977 s Renaultem neviděl cíl, stejně jako v roce 1981 s Rondeau. V roce 1989 skončil celkově čtvrtý za volantem Jaguaru XJR.

Úspěšný byl také v Americe, kde se v letech 1977 a 1980 stal s týmem Carl A. Haas šampionem seriálu Can-am.

K závodění se vrátil v letech 2005 a 2006, kdy nastoupil do tří závodů seriálu Grand Prix Masters určeného pro bývalé piloty F1.

Po konci kariéry Tambay pracoval jako komentátor francouzské televize. Působil také v politice, když byl zástupcem starosty Le Cannet.

Závodění se věnuje také jeho syn Adrien Tambay, který se letos stal šampionem série FIA ETCR - eTouring Car World Cup.