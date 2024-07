Ve štýrských lesích létaly třísky! Vítězové a poražení po Grand Prix Rakouska 2024

Samozřejmě by k tomu nedošlo, pokud by se dva kohouti na čele závodu nepoprali tak, že pro jednoho závod skončil a druhý se propadl na páté místo.

Čeština na to má krásné přirovnání – „přišel k tomu jako slepý k houslím“. Ale šel tomu on i tým naproti.

Oscar Piastri (?)

Oscar Piastri je vítězem s otazníkem...

Nebudeme obviňovat McLaren z toho, že by nějak upřednostňoval Norrise, ale při pohledu do tabulek je zřejmé, že týmovou dvojkou je Oscar Piastri. Ten v Rakousku tuto roli naplnil. Poté, co Norris odpadl, ho nahradil a byl to on, kdo dojel na druhém místě. Získal tím velmi důležité body pro Pohár konstruktérů. Dobrý výkon předvedl také ve sprintu.

Samozřejmě to mohlo být lepší a Piastri nebyl daleko od vítězství. Asi není potřeba říkat, v čem byl háček. V poslední části kvalifikace Piastrimu smazali čas kvůli traťovým limitům, které Piastri porušil o centimetry nebo možná ještě méně. Pokud by startoval ze třetího místa, byla by to úplně jiná písnička a je reálné, že by cílem projel na prvním místě s velkým náskokem na Russella. Ale na to se už historie ptát nebude.

Porušení traťových limitů je samozřejmě vinou jezdce. V závodě se ale Piastrimu dařilo. Dostal se před Péreze, poté přes boxy před Hamiltona, který dostal penalizaci za přejetí bílé čáry na vjezdu do boxů. V podstatě ve stejnou chvíli, kdy bourali Verstappen a Norris, se dostal před Sainze, kdy měl o pár kol čerstvější střední směs (Sainz stavěl po 47 kolech, Piastri po 51).

Russella už dojet nestihl, z čehož byl samozřejmě zklamaný. Mohl v závodě udělat více? Na konci závodu ne, na jeho začátku si mohl poradit s Hamiltonem, který měl poškozený vůz – Brit ale nejezdil vůbec špatně a Piastri se k němu před první zastávkou nedokázal přiblížit tak, aby mohl s jistotou udělat undercut.



Foto: Getty Images / Clive Rose