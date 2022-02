Ve středu začínají v Barceloně za zavřenými dveřmi první testy

Začátek sezóny je tady! V Barceloně se sejde všech deset týmů. Některé z nich (vlastně většina) si už své vozy vyzkoušela při filmovacích dnech, kdy tým může odjet až 100 km.

V Barceloně bude probíhat testování samozřejmě už bez omezení. Jako obvykle se bude jezdit od 9:00 do 13:00 a následně po přestávce na oběd od 14:00 do 18:00.

V pátek odpoledne se pak budou na mokré trati testovat pneumatiky do mokra a přechodných podmínek. Každý tým dostane tři sady obou typu pneumatik. Pokud by to té doby pršelo, byl by test samozřejmě zrušen.

Za zavřenými dveřmi

Formule 1 a týmy však tyto testy vnímají jako „shakedown“. Testy proto nebudou vysílány prostřednictvím F1 TV Pro a nebude ani live timing. Na okruh nesmí fanoušci. Na konci dne budou ale uveřejněny souhrnné výsledky.

O časy v testech příliš nejde, i když bude zajímavé je srovnat s loňskými časy. Dříve existovala obava, že nové vozy budou pomalejší, později ale inženýři tuto obavu zpochybnili.

Týmy v testech získávají prvotní data, učí se o svém voze. K tomu samozřejmě potřebují dobrou spolehlivost. Letos nemusí být úplnou samozřejmostí. Nejde jen o zcela nové vozy, které přináší třeba odlišné chlazení a celkové rozložení, ale také o změny pohonných jednotek. V podstatě všichni výrobci se pochlubili, že je výrazně přepracovali – jednak kvůli zmrazení vývoje, jehož první fáze nastane příští týden, ale také kvůli přechodu na palivo E10.

Druhé testy proběhnou v Bahrajnu od 10. března a ty už budou vysílány živě na F1 TV Pro.

Jezdecké sestavy