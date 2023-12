Ve stopách Lawsona či Gaslyho. Šampion F2 Pourchaire bude závodit v japonské super formuli

Angažmá Théa Pourchaira v seriálu Super Formula není velkým překvapením, jelikož se o této alternativě spekulovalo již delší čas a vše umocnilo i nedávné testování francouzského pilota v Japonsku.

Junior týmu Sauber bude v super formuli závodit pro stáj Itochu Enex Team Impul, která spolupracuje s Toyotou a využívá její motory.

Pourchaire odchodem do Japonska po působení ve formuli 2 napodobuje scénář, kterým nedávno prošel Liam Lawson.

Také Novozélanďan, jenž už má za sebou první starty v F1, po úspěších v F2 (v roce 2022 zde skončil třetí) zamířil následně do super formule, kde se stal letos vicemistrem.

Připomenout lze rovněž cestu Pierra Gaslyho, současného pilota týmu F1 Alpine. I on po vítězství v seriálu GP2 v roce 2016 (předchůdce nynější F2) zamířil do Japonska a posléze se dostal až do královny motorsportu.