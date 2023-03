Ve sprintu Staňka trápily problémy s brzdami, v neděli ho sestřelil Martins

Roman Staněk shrnul pro F1sport svůj debutový víkend ve formuli 2.

Debutový víkend ve formuli 2 začal pro Romana Staňka v pátek velmi nadějně. Dokázal se kvalifikovat jako devátý – s časem o pouhou sekundu pomalejším než nejrychlejší Pourchaire. Deváté místo v kvalifikaci zároveň znamenalo druhou startovní pozici pro sobotní sprint.

„Kvalifikace byla dobrá. Určitě tam bude ještě prostor na zlepšení, ale myslím, že nemůžu říci, že jsem do toho nedal maximum, protože jsem cítil, že jsem jel co to šlo. Ale bylo to tam velmi nahuštěné, takže i maličké zlepšení by mě dostalo na dost lepší příčky, což by bohužel mohlo ovlivnit i hlavní závod. Ale tak to je, a kvalifikace ukázala, že máme dobré auto a že jsme silní.“

V sobotu jsme tak Romana mohli vidět při jeho debutu stát v první startovní řadě. Nepřivedla ale jeho samotného taková situace do stresu?

„Tak jasně, že tam stres byl. Byl to můj první závod F2 a byl jsem vystresovaný. Ale myslím, že jsem nebyl sám, každý je vystresovaný.“

Bohužel Staněk o svou pozici přišel hned po startu a postupně se propadal až na desátou pozici. Pilot stáje Trident to vysvětluje problémem s brzdami.

„První tři kola jsem měl problém se zadními brzdami, které se nezahřály a když jsem přijel do desáté zatáčky, tak jsem probrzdil, protože auto prostě nezastavovalo. Probrzdil jsem si gumu a to ovlivnilo celý závod.“

V závěru závodu se před českého pilota dostali navíc hned tři soupeři najednou a Staněk se tak propadl až na konečně třinácté místo. „Měl jsem probrzděnou přední levou pneumatiku a to auto ke konci úplně přestalo fungovat. Byla to ale dobrá zkušenost. Je potřeba aby se z toho tým poučil, protože taková věc se podruhé nemůže stát.“

„Na nedělní závod jsme problém s brzdami už spravili a bylo to dobré. Ale bohužel jsem odjel jen čtyři zatáčky, pak jsem byl sundaný Martincem,“ uzavírá svůj první nepříliš šťastný závodní víkend.

Další možnost ukázat svůj potenciál dostane Staněk za dva týdny v Džiddě, na trati s vysokou rychlostí a zdmi velmi blízko. Na což se dle svých slov hodně těší.