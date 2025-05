Ve Španělsku to na jednu zastávku nepůjde. Tvrdá pneumatika navíc nefunguje

Pirelli se snaží o to, abychom měli v závodech více než jednu zastávku v boxech. Pokud odmyslíme závody, ve kterých hrály roli vnější okolnosti, tak se to zatím povedlo jen v Bahrajnu. Ve Španělsku se pojede na dvě zastávky také.

Už ve včerejším druhém tréninku jsme viděli většinu jezdců absolvovat závodní simulace na měkkých pneumatikách. Ostatní nasadili střední. Tvrdou jsme viděli jen výjimečně – jezdil na ni krátce například Stroll a Colapinto. Pokud bychom se podívali na konec druhého tréninku v Imole nebo v Džiddě, tak bychom viděli drtivou většinu jezdců na střední. Je to logické. V závodních simulacích týmy ověřují nastavení pro závod a zjišťují degradaci. Měkká pneumatika je k ničemu, protože ji v závodě nenasadíte. Týmy obvykle startují na střední a poté přezují na tvrdé.

Ve Španělsku bez tvrdé?

Okruh v Katalánsku je maturitou pro aerodynamiku, protože má všechny typy zatáček. Když týmy pracují na simulátorech a zkouší nové díly, jezdí obvykle právě na tomto okruhu. Je to ale také maturita pro práci s pneumatikami. Podle Pirelli je drsnost povrchu 4 z 5 a namáhání pneumatik dokonce 5 z 5.

Degradace je vysoká, ale nejde jen o celkovou degradaci. Pro týmy je složité najít ideální přístup a nastavení. Může za to třetí zatáčka. Pokud nastavíte vůz nedotáčivě, abyste ochránili zadní pneumatiky před přehříváním, tak zničíte levou přední pneumatiku ve třetí zatáčce. Pokud chcete ochránit levou přední ve třetí zatáčce, začnou se zadní pneumatiky přehřívat.

Podle webu The Race navíc v Barceloně „nefunguje“ tvrdá pneumatika – v tomto případě je tvrdá doslovně, protože jde o C1 a tedy tu nejtvrdší z portfolia Pirelli. Má malou přilnavost a je těžké s ní najít dobré vyvážení. V závodě ji tak nejspíše neuvidíme – nebo určitě ne u většiny jezdců. Místo ní se objeví více měkká.

„C3 (měkká) má vyšší úroveň přilnavosti, ale o něco vyšší degradaci. C2 (střední) je o něco konzistentnější, ale má nižší úroveň přilnavosti. Rozdíl ale nakonec není příliš velký,“ řekl hlavní inženýr Pirelli Simone Berra. Pirelli odhaduje, že mezi C2 a C3 je rozdíl 0,6 až 0,7 sekundy.

Barcelona má ještě jedno specifikum – do první zatáčky je to téměř 600 metrů. Pro start závodu můžete sice zvolit střední pneumatiky, které by měly vydržet déle, ale ty mají horší přilnavost. Na startu chcete naopak přilnavost co největší.

Lze tedy očekávat, že jezdci nasadí měkkou. Poté přejdou (se stále ještě relativně těžkým vozem) na střední a pro poslední stint, kdy už bude vůz lehký, nasadí znovu měkkou.