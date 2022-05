Ve Spa pokračuje sezona WEC, Glickenhaus oslavil první pole position!

Francouzský pilot zajel na okruhu v ardenských lesích v páteční večerní kvalifikaci kolo v čase 2:02.771 a porazil tak druhého Matthieuho Vaxiviera z týmu Alpine o 228 tisícin sekundy.

„Jsem velmi šťastný za Jima a celý tým,“ nezapomněl Pla po kvalifikační session zmínit šéfa značky Jamese Glickenhause.

„Všichni vyvinuli obrovské úsilí, aby nás dostali na tuto úroveň, kde můžeme bojovat proti Toyotám.“

„Velké poděkování patří kromě Jima také společnostem Podium Advanced Technologies, Pipo Moteurs a Jöst Racing,“ zmínil Pla taktéž technologického partnera, dodavatele motorů a partnerskou stáj Reinholda Jösta.

Kvalifikačnímu triumfu předcházela simulace kvalifikace s malým objemem paliva v nádrži a novou sadou pneumatik ve druhém volném tréninku, celý tým se však během tréninkových session převážně soustředil na delší stinty. Ty budou klíčové pro konečný výsledek v závodě.

„Naše rychlost celkově není špatná. Nesledoval jsem nijak podrobně Toyoty, ale s naším tempem během dlouhého stintu jsme celkem spokojeni.“

„Uvidíme v sobotu. Určitě to bude velmi těsné. Do soubojů se pochopitelně zapojí i Alpine, takže to bude zajímavé,“ věří Pla.

V garáži týmu Glickenhaus vítal čtyřicetiletého Francouze zasloužený potlesk. Pla získal pro americký hypervůz 007 LMH první kvalifikační vítězství ve WEC i díky příznivému nastavení Balance of Performance. Glickenhaus disponuje pro tento víkend v Belgii výkonem 520 kW, zatímco lídři šampionátu ze stáje Alpine mají k dispozici jen 430 kW a hybridní Toyoty 505 kW.

Vozy japonské stáje se v kvalifikaci nedokázaly prosadit do první řady a obsadily kompletní řadu druhou. Kamuj Kobajaši ve voze #7 porazil s časem 2:03.087 týmového kolegu z Toyoty #8 Brendona Hartleyho.

Ve třídě LMP 2 se očekává další napínavá bitva hned patnácti prototypů Oreca 07 Gibson. Už druhou pole position v řadě získala stáj AF Corse zásluhou skvělé práce mladíka Alessia Rovery, italský tým však cílí primárně na vítězství v podkategorii LMP 2 Pro-Am, kam spadá díky bronzovému členovi posádky Francoisovi Perrodovi.

Na čele by měly bojovat především týmy United Autosports, JOTA Sport či WRT. Stranou nebude jistě stát ani Prema s Robertem Kubicou.

Další závod v LMP 2 (a zároveň v LMP 2 Pro-Am) čeká i na slovenský tým ARC Bratislava Mira Konopky. Závodící šéf týmu se bude opět střídat s Tijmenem van der Helmem a nově s Bentem Viscaalem, který po Sebringu nahradil Mathiase Becheho.

Ve třídě LMGTE – PRO tovární vozy Porsche 911 RSR-19 obsadily první řadu před jediným speciálem Corvette a oběma Ferrari týmu AF Corse, v LMGTE – AM se o další kvalifikační triumf postaral Ben Keating s Astonem Martin týmu TF Sport.

Šestihodinová bitva a zároveň tradiční generálka na 24 hodin Le Mans startuje ve Spa v 13:00, přímý přenos začíná na Eurosportu 2 už o půl hodiny dříve.