Ve Spa chystají úpravy. Vrátí se štěrkové zóny

20:46 | Světová rada motorsportu schválila zákaz reverzního inženýrství (kopírování celých vozů a velkých částí) od roku 2021. Mimo jiné mají být zakázány 3D kamery, software, který převádí obrazová data na model atd.

19:22 | FIA má plán, jak zabránit opakování pátku... zraněný by byl naložen do sanitky, odvezen k vrtulníku asi 3 km od okruhu a pak do nemocnice. Podle Mez. sportovního řádu nesmí transport trvat déle než 20 minut.

18:02 | Na Nürburgringu začalo svítit sluníčko...

16:30 | F1 spočítala vývoj v sezóně, referencí je Mercedes: Red Bull: -0,42 s, Renault -0,68 s, Racing Point -0,25 s, McLaren: -0,09 s, Ferrari: +0,15 s, AlphaTauri: -0,34 s, Haas: -0,67 s, Alfa Romeo: -0,80, Williams: -0,08 s. Ferrari jako jediné v sezóně zpomalilo.