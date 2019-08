Ve Spa bude vše jinak. Wolff favorizuje Ferrari

„Je to trať, která jim asi moc dobře nevyhovuje,“ řekl Wolff pro Motorsport.com minulý víkend o Ferrari v Maďarsku.

„Mají velmi silný motor a méně odporu. Proto uvidíme ve Spa a v Monze Ferrari velmi silné. Nepochybuji o tom, že by rozhovor mohl být úplně jiný, než ten, který právě vedeme.“

Podle Wolffa by měly dva zmíněné okruhy Ferrari „hodně vyhovovat“.

„Bude to pro nás obtížné. Proto si musíme užívat tento okamžik a vyřešit naše problémy, abychom byli ve Spa konkurenceschopní.“

Ferrari očekávalo, že se bude na Hungaroringu trápit. Forma rudého vozu nepřekvapila ani Sebastiana Vettela.

„Na rovinkách jsme velmi konkurenceschopní,“ řekl Vettel. „V kvalifikaci jsme na konci rovinky o 6 nebo 7 km/h rychlejší ve srovnání s Red Bullem a také Mercedesem. Ale v zatáčkách hodně ztrácíme.“

„Jsou okruhy, na kterých je efektivita důležitější. Hungaroring je okruh, na kterém se neefektivita vyplatí, takže cokoliv, co se týká přítlaku, je pozitivní. Je to oblast, ve které nám chybí výkon. V závodě se to myslím ukazuje ještě více, protože vám to klouže a pneumatiky pak trpí více.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek