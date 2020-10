Ve skutečnosti nešlo o uvolněný kryt kanálu, vysvětlil Masi sobotní problémy

Třetí trénink skončil asi o minutu dříve a kvalifikace začala o 30 minut později. Příčinou byl kanál ve 14. zatáčce, na který najel vůz Sebastiana Vettela.

Formule 1 má s víky od kanálů občas problémy – naposledy vloni v Baku, ale předtím třeba v Malajsii 2017, kde kvůli tomu tvrdě boural Romain Grosjean, o rok dříve v Monaku zase Button. Vozy formule 1 generují obrovskou sílu, takže víka od kanálů musí být opravdu dobře přivařena.

Michael Masi vysvětlil, že v tomto případě šlo o něco jiného. „Ve skutečnosti to nebyl kryt,“ vysvětlil Masi. „Zhroutilo se betonové pouzdro pod ním. To, co jsme viděli trčet, byl samotný kryt.“

„Jakmile jsme si toho všimli, zastavili jsme třetí trénink a byla provedena oprava. Současně byly provedeny kontroly u řady dalších kanálů.“

„Něco podobného jsme dříve nikdy neviděli. Společně se všemi traťovými maršály na okruhu jsme zkontrolovali všechny ostatní kanalizace.“

„Objevili jsme několik dalších trhlin, které byly okamžitě identifikovány a opraveny. Pokud jde o samotný kanál ve 14. zatáčce, byla provedena oprava na levé straně. Vložili jsme tam plastovou trubku, naplnili ji betonem a poté rychle tuhnoucím betonem a pokusili jsme se to co nejrychleji vysušit“

„Znamenalo to mírné zpoždění kvalifikace, ale za daných okolností bylo lepší to udělat a vše ostatní zkontrolovat.“

Podle Masiho se okruh na závody F1 připravil. Došlo k drobným úpravám, byl položen nový povrch. Masi zmínil, že současné vozy generují obrovské síly a tohle nikdo nečekal.

Před závodem budou provedeny další kontroly.