Ve Francii jsme nedosáhli cíle, přiznává Vettel

Italská stáj pro závod na okruhu Paula Ricarda přivezla upravená křídla a brzdy. Podle Vettela však nové díly nesplnily očekávání a tým se ještě před kvalifikací vrátil ke starší specifikaci.

Nejrychlejší Ferrari, které řídil Charles Leclerc, ztratilo v kvalifikaci na Mercedes šest desetin sekundy. V závodě pak Leclerc v závěru dotíral na druhého Valtteriho Bottase z Mercedesu, zatímco Vettel dojel po startu ze sedmé pozice pátý.

„Myslím, že jsme o dost chtěli stáhnout ztrátu na Mercedes, ale nestáhli. Z tohoto pohledu proto musíme upřímně přiznat, že jsme selhali. I tak jsme ale zkusili vše, myslím, že Charlesovo pódium je takovou malou satisfakcí,“ říká Vettel.

„Ale ano, jak jsem řekl, velkým cílem bylo přijet sem a stáhnout ztrátu, bohužel jsme ale zjistili, že naše díly nefungovaly tak, jak jsme očekávali.“

V závěru závodu měl Vettel na páté pozici téměř minutový náskok. Dvě kola před koncem proto zajel k mechanikům pro novou měkkou sadu pneumatik a získal jeden bod za nejrychlejší kolo.

Jeho nejrychlejší kolo na nové měkké sadě přitom bylo jen o 0,024 s rychlejší než poslední kolo závodu Lewise Hamiltona, který však jel už na opotřebovaných tvrdých pneumatikách.

„Bylo to opravdu těsné. Nevím, jestli jsme měli problém. Nemohl jsem zcela nabít baterie, jinak by bylo nejrychlejší kolo více v klidu. I to ale ukazuje, kolik rychlosti mají. Když chtějí, prostě jedou mnohem rychleji. Znamená to, že máme spoustu práce, to ale víme už z kvalifikační rychlosti.“

Leclerc na stupních vítězů

Letos potřetí skončil na stupních vítězů druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, který zopakoval třetí místo z Bahrajnu a minulého závodu v Kanadě.

Doplníme...

Foto: Getty Images / Charles Coates