Ve formuli 2 jste klientem vaší stáje. V F1 na svůj tým řvát nemůžete, porovnává Hadjar

Když bylo koncem loňského roku potvrzeno, že Isack Hadjar zamíří v barvách stáje Racing Bulls do F1, fanoušci na sociálních sítích začali řešit, zda Francouz během velkých cen dokáže zkrotit své emoce.

Hadjar se totiž během svého působení ve formuli 2, v níž se stal vloni vicemistrem, „proslavil“ velmi emotivními reakcemi při komunikaci se svým týmem během závodů.

Pařížský rodák byl na svůj tým několikrát velmi tvrdý, a rozhodně ne pouze na něj.

V rámci jeho angažmá v F1 jsme však zatím nic takového neslyšeli. Samotný Hajdar pro to má jednoduché vysvětlení.

„Hrajete si s limity toho, co je dovoleno,“ uvedl nováček stáje Racing Bulls, kterého cituje agentura Reuters.

„Ve formuli 2 jste pro tým klientem a hrajete o svůj život. Chcete do formule 1, a když váš tým něco pokazí, tak mu prostřednictvím rádia řeknete, co si o tom myslíte. Tady je to úplně jiné. Dostáváte zaplaceno za to, že závodíte. Není možné zde na někoho křičet. A když už musím, zakřičím si do helmy. Nezmáčku při tom tlačítko od rádia, abych říkal nesmysly,“ vysvětlil Hadjar.