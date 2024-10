Ve formuli 1 jsem desátým rokem. Myslím, že vím, co dělám, říká Verstappen

V Mexiku Verstappen skončil v kvalifikaci druhý. Na startu se dostal před Sainze, ale ten si vzal po pár kolech první místo zpět.

Na otázku, zda očekává, že tým bude tento víkend v závodech více bojovat, Verstappen odpověděl: „V poslední době to tak trochu platí pro většinu sezony. Je trochu těžké vysvětlit, proč tomu tak je. Myslím, že je to jen zcela na nás, ale uvidíme, budeme se snažit být co nejvíce konkurenceschopní a každá trať je trochu jiná. I tady je nový asfalt, takže je tu opět několik otazníků.“

V Mexiku měl navíc Verstappen problémy s motorem, takže toho moc neodjel. Podle něj to hrálo roli.

„Obecně nám asi trochu chybí tempo, ale určitě to mohlo být mnohem lepší. Ale bohužel jsme to v dlouhých jízdách neměli možnost pořádně pochopit.“

„Vždycky je to velmi bolestivé, zvláště když je to velmi těsný souboj s některými týmy a jste trochu na chvostu. Musíte opravdu maximálně využít vše, co můžete, a to se nám v Mexiku nepodařilo.“

Terčem kritiky

V Mexiku navíc Verstappen dostal dvě penalizace – za vytlačení Norrise a za vyjetí z trati a získání výhody. V poslední době čelí kritice z různých stran. Na oficiální tiskové konferenci FIA byl terčem mnoha dotazů na situace v Grand Prix Mexika i následnou kritiku.

„Ve Formuli 1 jsem desátým rokem. Myslím, že vím, co dělám,“ řekl Verstappen na jednu z mnoha otázek, které se týkaly Mexika.

Úřadující mistr světa byl poté dotázán, zda se v F1 cítí osamocen poté, co několik jezdců vyzvalo FIA ke změně závodních směrnic.

„Vůbec se necítím sám. Mám dobré přátele a rodinu, takže jsem v pohodě.“

Agresivnější jízda Verstappena není žádnou novinkou. Na otázku, zda je to součást toho, co z něj dělá šampiona, reagoval: „Myslím, že je to prostě tak, že něco vyhrajete, něco prohrajete. V závodění je to tak obecně. A ano, rád vyhrávám. Nerad prohrávám. Myslím, že málo lidí rádo prohrává. Prostě se snažíme dosáhnout maximálního výsledku.“

Verstappen uvedl, že F1 je přeregulovaná, a dodal, že „soubor pravidel se každým rokem zvětšuje a zvětšuje“ a že to není „správná cesta“.

Verstappena se zeptali na kritiku od lidí, jako je Damon Hill, který řekl, že v Mexiku použil svůj vůz jako „zbraň“.

„Jsem trojnásobný mistr světa. Vím, co dělám.“

Pustil se do FIA

„Spoléhám na lidi, kteří jsou objektivní a mně blízcí a nejsou tam jen proto, aby... Nemůžu říct slovo, protože bych asi dostal další... tedy, zřejmě se to stejně řeší jen u mě.“

Podle Verstappena byli „někteří“ po Mexiku vulgární, ale neřešilo se to. Naráží samozřejmě na trest, který mu stewardi udělili za vulgární slovo na tiskové konferenci v Baku. V Mexiku Leclerc mluvil podobně, ale trest zatím nedostal.

„Bude lepší, když už nebudu nadávat. Ale jo, víte, někteří lidé jsou prostě hrozně otravní a já vím, kdo to je.“

„Stejně si jich moc nevšímám a myslím, že jsem se do téhle fáze kariéry dostal díky správným lidem, kteří mě podporují, a díky tomu, že dělám vlastní rozhodnutí.“

„Někteří lidé jsou prostě trochu zaujatí a já to chápu. To je v pořádku. Ale nakonec to není můj problém. Víte, já prostě pokračuji ve svém životě a podávání výkonů...“

„Prostě věřím lidem kolem sebe, kteří jsou ke mně upřímní a mají dobré srdce... kteří to se mnou myslí dobře a nejsou tu jen proto, aby rozdmýchávali nějaké věci.“

Penalizace v neděli?

Pokud jezdec překročí povolený počet komponent pohonné jednotky, čeká ho penalizace 10 míst za každou jednu komponentu. Pokud ale tuto stejnou komponentu nasadí znovu, dostane už jen 5 míst.

Max Verstappen nasadil ve Spa pátý motor a startoval tak o 10 míst níže. Pokud v Brazílii nasadí šestý, čeká ho pokles o pět míst. Do závodu tak odstartuje nejlépe šestý.

Technické penalizace se udělují pro startovní rošt (nedělního) závodu – to je dobré připomenout, protože v Brazílii nás čeká víkend se sprintem.

„Zatím jsem nic neslyšel,“ odpověděl Verstappen na otázku, zda bude mít tento víkend trest na startovním roštu. „Zatím se o tom nemluví, ale vím, že někdy nějakou budu muset dostat. Takže uvidíme.“

Helmut Marko ale ve svém sloupku pro Speed Week uvedl, že Red Bull „se v Brazílii nevyhne výměně motoru a s ní spojenému trestu na startovním roštu“.

Definitivní potvrzení nám dá až FIA – patrně v průběhu prvního tréninku.