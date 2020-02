Ve formuli 1 jsem byl náladový a neusmíval se, vzpomíná Jean-Éric Vergne

V počátcích formulové kariéry cílil Jean-Éric Vergne na vydařenou budoucnost ve formuli 1. Talentovaný Francouz skončil v roce 2011 celkově druhý v šampionátu Formula Renault 3.5 ve službách týmu Carlin a ve stejném roce také začal s testováním monopostu Toro Rosso.

V grand prix formule 1 Vergne debutoval v Austrálii v březnu roku 2012 a u týmu Toro Rosso následně strávil tři kompletní sezóny. K vytouženému přestupu do Red Bullu však ve Francouzově případě nedošlo. Ještě v průběhu poslední sezóny 2014 se Vergne dozvěděl, že jeho vztah se značkou Red Bull skončí. Francouzský pilot tak defacto uvolnil místo pro Maxe Verstappena a u Red Bullu volné místo po Sebastianu Vettelovi místo Vergneho zaplnil Daniil Kvjat.

Vergne se tak najednou ocitl bez práce a pro své další působení zvolil tým Andretti Autosport a formuli E.

O svých začátcích ve světě „velkého motorsportu“ se Jean-Éric Vergne nyní rozhovořil pro video Access All Areas z produkce mediálního týmu formule E.

„Jako mladý jsem byl energický, vyhrával jsme mnoho závodů a šampionátů. Poté jsem přišel k Red Bullu a první rok byl velmi obtížný.“

„Měl jsme velkou hlavu. Myslel jsem si, že jsem král, který všechny ‚zabije‘ a porazí. První rok ale ke mně byl tvrdý. Lidé okolo mě vnímali negativně, vypadalo to, že nikdy nejsem šťastný, ve skutečnosti jsem ale byl. Trvalo dlouho, než jsem pochopil, že bych se měl usmívat.“

„Během těch tří let jsem se neusmíval a dostal jsme nálepku náladového Francouze, kterým jsem také byl.“

„Když jsem se poté po telefonu dozvěděl, že mi dávají sbohem, tak to pro mě bylo velmi složité. Pamatuji si, že to bylo během léta, které jsem trávil s mojí rodinou. Bylo to jako bomba, která na mě spadla. Všechny moje sny zmizely,“ poodhalil Vergne detaily svého konce u týmu Toro Rosso.

Pouhé tři týdny po konci v rodině Red Bull podepsal Jean-Éric Vergne nový kontrakt u týmu Andretti ve formuli E. Francouzovi podle jeho vlastních slov trvalo dva roky, než se na nové prostředí plně adaptoval a znovu získal ztracené sebevědomí.

Po jedné sezóně u Andrettiho zamířil Vergne k týmu Virgin a poté konečně přešel do týmu Techeetah (nyní DS Techeetah). Jak se později ukázalo, tak to pro Vergneho byla ta nejlepší možná volba. S čínským týmem nejprve získal první vítězství ve formuli E v sezóně 2016/2017 a v následujících dvou sezónách vybojoval dva po sobě jdoucí tituly šampiona. To se zatím ve formuli E nikomu jinému nepodařilo.

Ještě před úspěchy ve formuli E si však Vergne musel projít krátkým, avšak obtížným mezidobím, během kterého se dokonce musel vypořádat s finanční tísní.

„Po konci ve formuli 1 jsme neměl žádné peníze. S penězi jsme se choval hloupě, všechny jsem utratil a ani jsem příliš nevydělával. Byl jsem sice ve formuli 1, nevydělával jsem ale mnoho, navíc jsem se cítil jako milionář a vše jsem utratil,“ přiznal Francouz.

„Byla to dobrá příležitost pro resetování všeho v mém životě. Trvalo mi dva roky, než jsem se dostal zpět do normálu. Neřekl bych do normálního života, ale do normální mentality. Během prvních dvou let ve formuli E jsem byl ve vážně negativní náladě.“

„Poté se ale u mě vše obrátilo k lepšímu. Přišel jsem o veškeré sebevědomí, nikdo ode mě ale nic moc neočekával a já byl motivovaný tvrdě pracovat spolu s mým týmem.“

Tvrdá práce Vergnovi vynesla zatím dva mistrovské tituly ve formuli E.

Foto: ABB Formula E