Ve Force Indii jsem dvakrát zaměstnancům vyplatil mzdy ze svého, přiznal Szafnauer

Otmar Szafnauer během svého dlouholetého působení v F1 vystřídal hned několik zaměstnavatelů.

Nejvíce času nicméně strávil v týmu Force India, kde zastával funkci výkonného ředitele. Stáj, kterou později odkoupil Lawrence Stroll, aby z ní postupně vytvořil současný Aston Martin, se po valnou část své existence potýkala s nedostatkem finančních zdrojů.

S tím se v roli jednoho z vedoucích pracovníků musel potýkat také Szafnauer, který nyní v podcastu High Performance přiznal, že dvakrát dokonce vyplatil mzdy zaměstnanců ze svých vlastních peněz.

„Zaplatil jsem je s pomocí svého společníka ze společnosti Soft Pauer (firma, která se zabývá návrhem interaktivních webových stránek a aplikací, pozn.red.),“ přiblížil Szafnauer.

„Měli jsme v podniku peníze. Stejně tak jsem měl vlastní peníze... A když bylo jasné, že lidem nebude vyplacena mzda, věděl jsem, že to pro ně bude těžké. Někteří lidé žijí od výplaty k výplatě, čemuž rozumím. Museli jsme tedy vyplatit mzdy s tím, že peníze z F1 (od Formula One Management) dorazí za pět dní. Bylo to tedy asi tak, že se mzdy měly vyplatit v pátek a finance měly dorazit až v ve středu,“ vysvětlil rumunsko-americký inženýr s tím, že šlo řádově o miliony dolarů a v týmu o tom téměř nikdo nevěděl.

Podle Szafnauera však bylo důležité zaplatit pracovníkům mzdy včas i proto, že ve stáji vládl velmi dobrý týmový duch, který bylo důležité udržet – přestože to pro něj znamenalo risk, vzhledem k tomu, že se platby od F1 mohly zpozdit a on nemusel svoji „půjčku“ získat brzy zpět.

Szafnauer také přiblížil, jak to v F1 fungovalo v době před zavedením rozpočtových stropů.

„Měli jsme 400 lidí a rozpočet 90 milionů liber. Ostatní měli rozpočet 250 milionů,“ poukázal.

„Můžete říct, že to je trojnásobek rozpočtu. Tak to ale nebylo. Šlo o mnohonásobek rozpočtu, protože část financí musí jít na nákup motorů, létání na závody, nákup pneumatik, výrobu závodního auta....Na konci nám z těch 90 milionů zbyly čtyři na vývoj, zatímco ostatní měli na vylepšování monopostu pravděpodobně 60 nebo 70 milionů,“ dodal Szafnauer.