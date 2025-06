Ve Fioranu skončily dvoudenní testy pneumatik pro příští rok

Ferrari ve čtvrtek a v pátek testovalo pneumatiky do mokra a přechodných podmínek.

Ve Fioranu, který disponuje umělým zavlažovacím systémem, proběhly testy pneumatik pro příští rok. Tentokrát se Pirelli zaměřilo na pneumatiky do mokra a přechodných podmínek.

Včera odjel Čou Kuan-jü celkem 159 kol. Dnes ho za volantem upraveného loňského vozu vystřídal Charles Leclerc. Celkem odjel 110 kol, přičemž nejlepší čas 59:210 zajel na slickách, zatímco jeho nejrychlejší kolo na přechodných pneumatikách mělo hodnotu 1:06:180.

„Chci především poděkovat Ferrari za jejich pohostinnost a technickou podporu, stejně jako za nasazení jejich jezdců,“ řekl Mario Isola.

„Tyto dva dny testování byly velmi užitečné a umožnily nám završit práce na vývoji pneumatik pro přechodné a plně mokré pneumatiky pro příští rok přímo na trati.“

„Nyní budeme pečlivě analyzovat všechna data a dokončíme definitivní řešení. Práce na vývoji pneumatik do deště není nikdy jednoduchá, protože je těžké důsledně napodobit podmínky na trati a důležitou roli hraje také teplota. Letos to platí o to víc, že upravené vozy (mule cars, pozn. redakce) samozřejmě nemohou plně kopírovat zatížení a chování, které se očekává od vozů postavených podle nových předpisů pro rok 2026.“

„Museli jsme z této situace vytěžit maximum a myslím, že jsme dosáhli zajímavých výsledků, které nám v příštím roce umožní poskytnout týmům lepší produkt ve srovnání se současnými pneumatikami, a to jak z pohledu výkonu, tak i z hlediska provozního okna.“

Další testování pneumatik pro rok 2026 se uskuteční na okruhu Silverstone v týdnu po Velké ceně Velké Británie.