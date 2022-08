Ve Ferrari je něco špatně, říká Cesare Fiorio

„V podstatě musíte uznat, že Mattia Binotto udělal z Ferrari tým, který může vyhrát každý závod,“ řekl Fiorio pro La Gazzetta dello Sport.

„Binotto byl skvělý inženýr, nejprve jako specialista na motory, pak jako technický ředitel, ale jeho dnešní práce je velmi odlišná.“

Současný vůz Ferrari sice může vyhrát každý závod, ale reálně vyhrál jen čtyři. Fiorio se proto domnívá, že Scuderia má vážný problém a že Binotto musí být pověřen hledáním řešení.

„Ve Ferrari je něco špatně, dělají se chyby. Binotto tomu musí přijít na kloub, to je nyní jeho největší úkol. Musí najít řešení, aby tým fungoval lépe. V dnešní formuli 1 musí všechno fungovat téměř dokonale, abyste vyhráli. V dobách Todta a Schumachera to bylo jiné. Ferrari mělo někdy tak jednoznačně lepší vůz, že se ta či ona chyba dala skrýt. To už dnes není možné.“

Bývalý sportovní ředitel Scuderie také tvrdí, že jezdci jsou v této situaci bez viny, a dvojici Sainz a Leclerc považuje za jednu z nejlepších na startovním roštu.

„Piloti za to nemohou. Ferrari má dva skvělé jezdce. Pro mě jsou oba v první pětce v rámci formule 1. Leclerc je v kvalifikaci neuvěřitelně rychlý a Sainz je báječný závodník. Oba jsou dostatečně dobří na to, aby Ferrari vyhrálo Pohár konstruktérů. Na složení jezdců bych nic neměnil.“

Jedním z aspektů, které je podle Fioria třeba přezkoumat, jsou strategická rozhodnutí, přičemž Ital upozorňuje, že tato rozhodnutí by měla být založena spíše na instinktu a zkušenostech než na mnoha matematických výpočtech.

„Myslím, že moderní zařízení jako vzdálené velitelské centrum je absurdní. Ta místnost v továrně, kde mají specialisté podporovat tým, vše jen komplikuje. Rozhodnutí ve zlomku sekundy, která rozhodují o vítězství a prohře, by měla být založena na instinktu a zkušenostech profesionálů na místě, nikoli na desetitisících výpočtů.“

Lacinou kritiku Ferrari ale Fiorio odmítá. „Nikdy není nouze o všeználky, kteří sedí pohodlně doma na gauči a nejsou pod tlakem na závodní dráze.“