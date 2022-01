Ve F1 má potenciál získat titul sedm nebo osm jezdců, říká Sainz

Max Verstappen v loňské sezóně získal ve 24 letech svůj první titul, když ukončil čtyřletou dominanci Lewise Hamiltona.

Sainz i Verstappen přišli do F1 spolu v roce 2015, kdy dostali příležitost u Toro Rosso. Jejich cesty se rozešly už o rok později, kdy Verstappen přestoupil do Red Bullu, zatímco Sainz po dvou a půl sezónách u Toro Rosso přešel do Renaultu, následně do McLarenu a před loňskou sezónou zakotvil ve Ferrari.

Španěla podle jeho vlastních slov nepřekvapilo, že Verstappen vloni bojoval o titul. Kdyby k tomu dostali příležitost a měli k dispozici konkurenceschopný vůz, bojovali by s Hamiltonem podle něj i další jezdci.

„Nepřipadá mi to zvláštní, protože jsem to viděl už po prvních několika závodech. Max měl tyto možnosti,“ řekl Sainz pro as.com.

„Jsem přesvědčen o tom, že v současném startovním roštu je sedm nebo osm mistrů světa. Kdokoliv dostane (dobré) auto, bude šampionem. I když to, co Max předvedl, bylo výjimečné, úroveň, na které jsou spolu s Hamiltonem, je úžasná.“

Sainze letos čeká po boku Charlese Leclerca druhá sezóna u Ferrari. Ve F1 začnou platit také nová pravidla, která mohou dát dalším týmům šanci posunout se pořadím.

Ferrari by letos chtělo znovu začít vyhrávat závody, naposledy Scuderia triumfovala v roce 2019 v Singapuru.

Podle Sainze jsou letos reálné dva scénáře. Buď bude zcela dominovat jeden tým, nebo bude většina týmů vyrovnaná.

„Představuji si (v roce 2022) dva extrémy. Tým, který se utrhne a vyhraje s obrovským náskokem, nebo další extrém, tedy naprosto vyrovnaná sezóna, a to je to, co chci. Vloni jsme viděli, že rozdíl dělali jezdci, byly tam čtyři vozy schopné bojovat o mistrovský titul, zbytek byl na jezdcích.“