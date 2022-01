Ve F1 chybí jezdci jako Räikkönen, říká Ecclestone. Ostatní jsou podle něj jako roboti

Kimi Räikkönen po dvou dekádách opustil svět formule 1. Podle Bernieho Ecclestona ve F1 chybí jezdci jako byl Iceman.

„Kimi je jako člověk super chlap,“ řekl Ecclestone pro Sport1.de.

„Jako jezdec je skutečným závodním jezdcem. Dělá to, co chcete, aby dělal – závodí a příliš se nestará o lidi. A když už, tak jim říká, co si myslí.“

„Dnes tu nejsou žádní jezdci jako Kimi a to je ten problém. Všichni se stali roboty, poslouchají a dělají, co se jim řekne, místo toho, aby dělali to, co si myslí, že je správné.“

Räikkönen nedávno Ecclestonova slova tak trochu potvrdil. Uvedl, že si vždy dělal to, co chtěl.

„Mnozí se mi snažili poradit, ale já jsem nic z toho neposlouchal! Vždy jsem to dělal po svém a ničeho nelituji. Udělal bych to všechno znovu. Každý musí vědět sám, co je pro jeho život nejlepší. Ani šéf vám nemůže nic diktovat.“

Räikkönen také odmítl, že by byl „legendou“. „Lidé to říkají, ale mě to nezajímá. Vím, kdo jsem – jsem Kimi.“