Ve F1 by podle Marka mohl jezdit i šestnáctiletý. Verstappen měl podle něj tvrdou výchovu

„Max dokáže jezdit rychle s jakýmkoli autem,“ řekl Helmut Marko v rozhovoru pro Red Bulletin. „Proto je perfektní mít za týmového kolegu Sergia Péreze. Checo se nesnaží bojovat, ale dělá vše, co může, a to může vést k vítězství, jako tomu bylo v loňské sezóně v Baku. Ti dva spolu velmi dobře spolupracují.“

Verstappenovým prvním týmovým kolegou ve formuli 1 byl bývalý člen juniorského týmu Red Bull Carlos Sainz, který o uplynulém víkendu získal své první vítězství. Na rozdíl od Verstappena nikdy nepostoupil z juniorského týmu Toro Rosso do Red Bullu a nakonec tým opustil. Jezdil za Renault, McLaren a nyní je u Ferrari.

„Vznikl rozruch, protože někteří měli pocit, že byl Carlos přehlížen,“ přiznal Marko. „Jeho vývoj byl také velmi dobrý a rozdíl mezi nimi byl často velmi malý. Ale přestože měl Max méně zkušeností, byl rychlejším jezdcem, a proto jsme se rozhodli přesunout ho do týmu Red Bull Racing. Carlos měl zkrátka smůlu, že měl Maxe za týmového kolegu.“

Když Verstappen debutoval ve F1, neměl ani 18 let a za sebou jen jednu sezónu ve formuli 3, což vyvolalo velké debaty. Podle Helmuta Marka se však ukázalo, že angažovat ho tímto způsobem nebyla chyba.

„Od svého otce měl velmi dobrou ale také velmi tvrdou výchovu,“ řekl Marko. „To ho formovalo.“

„V Itálii můžete trénovat motokáry po celý rok, a jakmile začne pršet, všichni zamíří do jídelny. Max byl jediný, kdo musel zůstat venku a trénovat dál.“

Jeho brzký postup do F1 po pouhé jedné sezóně v F3 vyvolal podle Marka zbytečnou a na koleně provedenou změnu pravidel. „Poté, co Max jel svůj první závod F1 v 17 letech, přidali klauzuli, že vám musí být nejméně 18 let. Myslím, že věková hranice je špatně. Pokud máte správný trénink a talent, můžete to dokázat i v 16 letech.“

„Co se týče charakteru, odhodlání, sebevědomí a charismatu, přirovnal bych ho k Ayrtonu Sennovi.“