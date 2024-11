Ve F1 bude opět Brazilec. Kdo je Gabriel Bortoleto?

Startovní rošt se příští rok výrazně promění. Jen dva týmy budou mít stejnou jezdeckou sestavu jako letos. Dva týmy naopak vymění oba jezdce. Vedle Haasu to bude také Sauber.

Už dříve byl potvrzen Nico Hülkenberg a dnes Gabriel Bortoleto. Na startovním roštu tak budeme mít opět brazilského jezdce – stane se tak poprvé od Abú Dhabí 2020, kde Pietro Fittipaldi ve druhém závodě zaskakoval za zraněného Romaina Grosjeana.

Posledního Brazilce, který ve F1 závodil po celou sezónu, byl ale o tři roky dříve Felipe Massa. Poslední závod odjel rovněž v Abú Dhabí v roce 2017.

Příští rok budeme mít na startovním roštu zřejmě nejméně 5 nováčků. Debut čeká Bortoleta, Doohana a Antonelliho. Mezi nováčky ale můžeme zařadit také Bearmana, který má na kontě jen tři závody a rovněž Lawsona, pro kterého to sice bude už třetí sezóna, ale první, kterou pojede od začátku. U Lawsona bychom měli doplnit slovo „asi“, protože smlouvu má do konce roku, ale je téměř jisté, že ho na startovním roštu uvidíme – otázkou je, u kterého z týmů Red Bullu.

Šestým nováčkem by mohl být Franco Colapinto, o kterého má mít podle spekulací zájem Red Bull. V Brazílii se objevila i divočejší verze příběhu, podle níž by mohl nakonec do Red Bullu zamířit Carlos Sainz a Colapinto by tak pokračoval u Williamsu.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto Oliveira se narodil v roce 2004. Zatím největšího úspěchu dosáhl ve F3, kde vloni získal s Tridentem titul. V průběhu 18 závodů sice vyhrál jen dvakrát, zatímco Zak O'Sullivan získal 4 vítězství, ale prokázal obdivuhodnou konzistentnost. Jen jeden závod z 18 nedokončil – ve Spa ve složitých podmínkách do něj v La Source narazil soupeř. A jen ve dvou dalších závodech nebodoval. Na stupně vítězů se dostal 6krát, což bylo nejvíce ze všech jezdců.

Letos sahá po dalším úspěchu. Ve F2 jezdí za tým Invicta a momentálně je dva víkendy před koncem sezóny ve vedení. Na kontě má 169,5 bodu a náskok 4,5 bodu na Isacka Hadjara. Další soupeři ztrácí více, ale ani nejsou daleko – Zane Maloney má 135 bodů, Paul Aron 133.

Letošní ročník F2 je velmi plodný. Do F1 se dostali nebo dostanou hned 4 jezdci – kromě Bortoleta také Colapinto, Antonelli a Bearman.

Bortoleto zatím nemá příliš mnoho zkušeností s vozy F1. Jako člen programu McLarenu usedl poprvé do vozu F1 před dvěma měsíci, kdy se na Red Bull Ringu svezl ve voze MCL36 z roku 2022.

O jeho kariéru se stará Fernando Alonso (respektive jeho firma).

Startovní rošt 2025

Tučně potvrzení jezdci (pozn. Pérez má stále platnou smlouvu)