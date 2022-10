Ve čtvrtek se projedná odvolání Alpine. Důležitý den pro sport, vzkazuje F1 Alonso

Ve čtvrtek nebo přesněji v noci na pátek našeho času budou sportovní komisaři projednávat odvolání Alpine ve věci 30sekundové penalizace pro Alonsa z GP USA 2022.

Fernando Alonso po kolizi s Lancem Strollem, za kterou dostal Kanaďan trest pro Grand Prix Mexika, předvedl i s poškozeným vozem skvělou stíhací jízdu. Měla ale hořkou tečku. Po protestu Haasu dostal Alonso za jízdu s poškozeným vozem 30sekundovou penalizaci. Do cíle závodu dojel bez zrcátka, které mu odpadlo. Správně by měl vidět černou vlajku s oranžovým kruhem – a sportovní komisaři byli nemile překvapeni, že ji neviděl.

Alpine se odvolal. Argumentovat bude tím, že protest Haasu byl podán 24 minut po stanoveném limitu. Jednání začne prostřednictvím videa ve čtvrtek v 18:00 mexického času (v pátek v 1:00 našeho času).

„Děkuji vám všem za zprávy, které jsem včera a dnes dostal,“ napsal Alonso na svém Instagramu a nezapomněl označit profil F1. „Je to jeden z těch vzácných momentů v tomto sportu, kdy mám pocit, že jsme všichni na stejné vlně a máme stejný názor na pravidla a předpisy.“

„Čtvrtek je tedy důležitý den pro sport, který mám tak rád, a rozhodnutí ukáže, zda jsme se rozhodli správně pro budoucnost.“

Závodní incident

Samotnou kolizi označil Alonso za závodní incident. „Upřímně řečeno, když se na to podíváte v televizi, myslím, že to byl závodní incident,“ řekl Alonso,

„Pohybujeme se v podstatě současně doleva, a to byl spouštěč všeho. Myslím, že to byl pro všechny velmi nešťastný okamžik.“

Alonso při diskusi o incidentu uvedl, že on a Stroll byli „v místnosti stewardů v pohodě“ a že to bylo „spíše mezi našimi sportovními řediteli než mezi námi“.

„Myslím, že jsme měli na incident stejný pohled. Naši sportovní ředitelé měli pohledy absolutně rozdílné.“

Na otázku, zda si nemyslí, že se Stroll pohnul trochu pozdě, aby obhájil pozici, Alonso odpověděl: „Jistě, ale když jedete rychlostí 300 km/h, tak ty pohyby... víte, za jednu desetinu sekundy se pohnete o 200 metrů. Když to bude zpomalené a budete to posouvat snímek po snímku, tak se pohne o něco později než já. Pokud jedete normální rychlostí, vidíte pohyb obou aut prakticky současně.“

Alonso uvedl, že se obával, že jeho vůz po kolizi zamíří k plotu na levé straně a on skončí ve vzduchu.

„Takové nehody vidíte v IndyCar často a jsou dost nebezpečné. Myslel jsem si, že jsem skončil na tom plotu. Když pak auto přistálo na trati, pomyslel jsem si, že je to v pořádku, že je to bezpečné.“

Alonso poté zajel do boxů, kde mu vyměnili přední křídlo a pneumatiky a on mohl pokračovat. Nebýt penalizace, dojel by sedmý a získal slušné body.

„Byl jsem překvapený, když mi vyměnili pneumatiky a přední křídlo a poslali mě ven. Říkal jsem si, že je to jen pokus a že mě v dalším kole nebo po dvou kolech zavolají zpět. Ale zdálo se, že ne, že je auto v pořádku. Když ho vizuálně kontrolovali, všechno bylo v pořádku, takže jsme pokračovali dál.“