VC Thajska? Ptám se na ní Domenicaliho, šlo by o takový druhý Singapur, míní Albon

Alexander Albon nepřekvapivě vítá možnost, že by do kalendáře F1 přibyla z jeho pohledu „domácí“ Velká cena Thajska. Zároveň ale poukazuje na to, že by šlo o fyzicky velmi náročný závod.

Thajská vláda se v poslední době netají tím, že by měla zájem o pořádání velké ceny v ulicích Bangkoku – ideálně již v roce 2028. Thajská premiérka Jinglak Šinavatrová se již v této věci sešla se šéfem F1 Stefanem Domenicalim, který následně označil plány Thajců za působivé a vyjádřil zájem pokračovat v jednání.

Možnost, že by se v dohledné mohly závody F1 konat v Thajsku přirozeně vítá Alexander Albon, který se sice narodil v Británii, ale má v této zemi kořeny a zároveň ji oficiálně reprezentuje.

„Pravidelně se Stefana ptám, jak to s tímto závodem vypadá...Každopádně je to velmi vzrušující. Nejen pro mě, ale i celou formuli 1. Thajsko je úžasná země a jsem si jistý, že lidé, kteří v Thajsku byli, to potvrdí,“ uvedl Albon, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Byl bych nadšený, kdybych snad jednou mohl svým kolegům ukázat thajskou kulturu a jídlo,“ prohlásil dále britsko-thajský závodník.

Ten však zároveň upozornil na to, že by velká cena v Bangkoku byla pro závodníky F1 z fyzického pohledu velkou výzvou – podobnou té, které čelí v Singapuru, kde také vládnou vysoké teploty spojené s vlhkostí.

„Vzhledem k horku by to bylo zajímavé, bylo by to jako Singapur 2.0,“ dodal Albon.