Vasseurovi se nelíbí Giovinazziho komentáře. Šanci podle něj dostal

Antonio Giovinazzi má před sebou tři poslední závody ve F1. U Alfy Romeo ho nahradí Kuan-jü Čou. Giovinazzi bude jezdit ve formuli E.

„F1 jsou emoce, talent, auta, riziko, rychlost,“ napsal po oznámení svého konce Giovinazzi a zveřejnil obrázek, na kterém jako dítě sedí v hračce Ferrari. „Ale když vládnou peníze, může to být nemilosrdné.“

Jeho ještě stále šéf Frédéric Vasseur není podobnými slovy dvakrát nadšený. V pořadu „This Week with Will Buxton“ hovořil o tom, jak by měl Giovinazzi nyní přistupovat ke zbytku sezóny.

„No, upřímně řečeno, myslím, že je pro něj důležité uzavřít kapitolu, alespoň co se týče této sezóny, a vést si dobře na trati,“ řekl Vasseur.

„Viděl jsem ty komentáře. Upřímně řečeno, nejsem velkým příznivcem takového přístupu. Také proto, že mu tým dal šanci absolvovat tři sezóny ve F1 a Alfa Romeo mu dala šanci absolvovat tři sezóny ve F1. Tuny jezdců by o tom snily.“

„Nyní ho čekají další výzvy. V té další výzvě se mu bude muset dařit a možná se v budoucnu do F1 vrátí. Ale svět je malý a my musíme zůstat profesionály.“

Vedle mladého čínského nováčka bude u Alfy Romo v příštím roce jezdit Valtteri Bottas.

„Když s námi podepisoval smlouvu, věděl, že pro něj bude těžké dosáhnout stejných výsledků jako u Mercedesu. Ale na druhou stranu jsme mu nabídli něco trochu jiného – že bude ústředním článkem projektu a bude klíčovým motorem, a to není žádný pesimismus ve vztahu k Čouovi.“

„Bottas přinese zkušenosti. Bude klíčový pro vývoj vozu a bude klíčový v prvních závodech. Myslím, že pro Valtteriho bylo důležité mít tuto pozici v týmu. Když jste týmovým kolegou Lewise, dokonale víte, že to nebude jednoduché místo, ale budete trochu ve stínu svého týmového kolegy.“

„Myslím, že je to důležitý krok Valtteriho kariéry, i když si nepředstavujeme, že bychom příští rok bojovali s Mercedesem. Pozice v týmu bude úplně jiná a myslím, že pro něj i pro jeho vlastní perspektivu to byl důležitý krok.“