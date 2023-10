Vasseur: Vítězství Sainze v Singapuru bylo důkazem, že jdeme při vývoji správným směrem

Ferrari zůstává jediným týmem, který se letos ve formuli 1, vyjma Red Bullu, radoval z vítězství.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur se nechal slyšet, že zářijové vítězství Carlose Sainze v Singapuru dodalo stáji z Maranella potvrzení, že jde vývoj jejího vozu správným směrem.

Ačkoliv Ferrari do letošní sezony vstupovalo s velkými očekáváními, rudý monopost s označením SF-23 je nedokázal splnit a místo bojů o vítězství se jezdci Scuderie hodně trápili.

Během sezony však Ferrari svůj vůz poměrně zásadně přepracovalo, což vedlo ke zlepšeným výkonům. Vedle několika vyhraných kvalifikací tato snaha vedla především k již zmíněmému úspěchu v Singapuru.

I když se to zpočátku roku nezdálo příliš pravděpodobné, Ferrari má pět velkých cen před koncem sezony slušnou šanci na to, aby v Poháru konstruktérů obsadilo druhé místo. To momentálně drží Mercedes, který má před italskou stájí náskok ve výši 28 bodů.

„Bylo to důležité jak z hlediska bodů, tak z pohledu odměny pro tým,“ řekl podle webu RacingNews365.com Vassuer, když měl zpětně ohodnotit vítězství Ferrari v Singapuru.

„Hlavní pro nás ale bylo, že šlo o další impuls v tom smyslu, že jdeme správným směrem tak, abychom vybudovali sebevědomí pro jezdce, tým i pracovníky v továrně,“ pokračoval Francouz.

Na dotaz, zda očekával, že ve své první sezoně ve funkci šéfa týmu Ferrari získá vítězství, Vasseur odpověděl:

„Nikdy jsem si takovou otázku nepoložil. Prostě děláte svou práci a snažíte se z toho, co máte, dostat to nejlepší a tlačit na pilu. Takové věci neplánujete.“