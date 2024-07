Vasseur věří, že přestup Hamiltona přiláká do Maranella nové zaměstnance

Technický šéf Ferrari pro šasi Enrico Cardile míří k Astonu Martin. Frédédir Vasseur věří, že by naopak do Maranella mohly přijít nové posily a to i díky Hamiltonovi.

„Lewis byl důležitým symbolem, protože vysílá do paddocku pozitivní zprávu pro budoucnost týmu,“ řekl Vasseur pro Financial Times.

„Musel se rozhodnout: ‚Kde mám největší šanci vyhrát mistrovství světa v letech 2025, 26 nebo 27?‘ A on řekl: ‚Ferrari‘.“

„Pro nás je Hamiltonův příchod také nejlepší způsob, jak přilákat dobré lidi. Máme ve Ferrari dobré lidi, ale chci je posílit. Většina (inženýrů F1) je ve Velké Británii. Když se přesunete z Mercedesu v Brackley do Red Bullu v Milton Keynes, zůstanou děti ve stejné škole, necháte si stejný dům. Když přijdete do Itálie, je to jiný příběh. Musíte přestěhovat rodinu, je to změna života. Lewisův přesun nám pomůže.“

Ferrari bylo na začátku sezóny druhým nejlepším týmem. Stále zůstává na druhém místě v šampionátu, ale na trati je momentálně až čtvrté nejlepší. Naposledy tým vyhrál v Monaku.

Vasseur věří, že to, že je Francouz, mu pomáhá situaci ve Ferrari zvládnout a vnímat s odstupem.

„Čím jste emotivnější a vášnivější, tím jste křehčí, protože emoce stoupají a klesají. Monako bylo pro všechny mega víkendem. Týden poté, v Kanadě, byl katastrofou. Ale když jste ve hře, cítíte, že rozdíl mezi Monakem a Kanadou je velmi, velmi malý – pár desetin sekundy.“

„Vnímání výsledků je někdy mnohem větší než realita na trati. To znamená, že musíme zůstat v klidu. V obou případech je třeba provést stejnou analýzu toho, co se daří a co se nedaří, a držet se dál od emocí. Takto si vybudujete sebedůvěru.“