Vasseur: V Číně jsme udělali příliš mnoho chyb

Zatímco v prvních čtyřech závodech letošní sezony zvládl vždy alespoň jeden z jezdců Ferrari vystoupat na pódium, v Číně úspěšná série italské stáje skončila, když Charles Leclerc dojel čtvrtý a Carlos Sainz pátý.

Podle šéfa stáje z Maranella Frédérica Vasseura za nepříliš dobrým vystoupením jím vedeného týmu v Šanghaji stály především chyby, které tým během víkendu udělal. Ty mimo jiné zahrnovaly i neúspěšnou optimalizaci vozu při snaze vyrovnat se s netypickým povrchem na okruhu v Číně, kam se F1 vrátila po pěti letech.

„Bylo to o tom poskládat všechno dohromady, ale jako tým jsme udělali příliš mnoho chyb. Nyní je to tak, že když neodvedete perfektní práci, nemůžete být vpředu...V kvalifikaci bylo asi šest nebo sedm vozů seřazeno v jedné desetině. To znamená, že stačí detail a jste z hrdiny nulou,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

Ferrari v Číně také trápilo to, že jeho jezdci nebyli příliš konkurenceschopní na tvrdé sadě pneumatik.

„Na tvrdé sadě jsme měli horší výkon než na středně tvrdé. Na konci stintu, který jsme absolvovali na středně tvrdých pneumatikách, jsme byli v dobré pozici, ale pak jsme ztratili. Je vždy nutné vytěžit z toho, co máme, to nejlepší, ale v tomto případě se nám to nepodařilo,“ uznal Francouz.

„Bylo velmi těžké porozumět asfaltu, na kterém se jelo – i kvůli formátu víkendu (šlo o závod se sprintem, kdy je méně tréninků, pozn. red.). To může mít v konečném důsledku velký vliv, pokud se bavíme o jedné desetině sekundy. Není to ale výmluva, protože to bylo pro všechny týmy stejné a někteří to zvládli lépe než my. Musíme se podívat na to, jak příště můžeme odvést v přípravě lepší práci,“ uzavřel Vasseur.