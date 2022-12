Vasseur svoji roli u Ferrari zvládne, nemá obavy o svého bývalého šéfa Grosjean

Bývalý pilot F1 Romain Grosjean je jedním z těch, kteří věří, že Frédéric Vasseur dokáže Ferrari pozvednout.

Když Mattia Binotto skončil ve vedení týmu Ferrari a byl nahrazen Frédéricem Vasseurem, ne každý ze světa F1 a motorsportu tuto rošádu považoval za rozumnou.

Dokonce i někteří soupeři včele s Red Bullem se nechali slyšet, že Ferrari po výměně vedení oslábne s tím, že kontinuita je v F1 klíčová.

Trochu jiný názor má bývalý pilot F1 Romain Grosejan, který pod Vasseurem před lety vyhrál v barvách týmu ASM evropskou F3.

„Ferrari je obrovskou výzvou pro každého,“ řekl Grosjean italskému listu La Gazzetta dello Sport.

„Jsem ale přesvědčen, že na to Fred má. Je blízkým přítelem Charlese Leclerca, což by mělo pomoci atmosféře, a stejně tak se velmi dobře zná i s Carlosem Sainzem,“ upozornil bývalý pilot Renaultu či Haasu, jenž momentálně závodí v seriálu IndyCar a vedle toho se nedávno stal továrním jezdcem Lamborghini.

Rozený závodník Vasseur

„Ferrari mělo v roce 2022 velmi dobrý vůz. Bohužel vedení týmu už tak dobré nebylo. Věřím, že v příští sezoně již do boje o titul zasáhne,“ uvedl pilot, který v F1 závodil naposledy před dvěma lety.

„V roce 2007 jsem vyhrál F3 za Fredův tým,“ připomněl Grosjean „Je to rozený závodník, který motoristickému sportu rozumí skrz naskrz.“

„Vlastně jsem se nikdy nesetkal s šéfem týmu, který by měl tolik technických znalostí a velmi dobrý cit pro to, co jezdec potřebuje. Někdy to vypadalo, jako by byl sám jezdcem.“