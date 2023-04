Vasseur: Se změnou kvalifikací pro závodní víkendy se sprintem souhlasí všechny týmy

Aktuality

15:19 | Při testu před rallye Chorvatska zemřel irský závodník Craig Breen, který jezdil ve WRC za Hyundai. Šéfem Hyundai Motorsport je bývalý šéf Renaultu Cyril Abiteboul.

12. dubna | Malajsie by se ráda vrátila do kalendáře F1, ale nemůže si to (zatím) finančně dovolit. Poslední závod se jel v Sepangu v roce 2017.

11. dubna | Podle webu The Race se Daniil Kvjat zúčastní na konci měsíce nováčkovského testu ve formuli E v Berlíně. Testovat bude s vozem týmu NIO 333.