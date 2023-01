Vasseur se radí s Binottem a Todtem. Nárůstu výkonu o 30 koní se vysmál

Frédéric Vasseur se rozkoukává v Maranellu. Mimo jiné se osobně účastnil úvodní test ve Fioranu.

V průběhu listopadu se objevily spekulace, že Binotto skončí a nahradí ho nejspíše Frédéric Vasseur. Nakonec se to potvrdilo a Vasseur je od začátku ledna šéfem Scuderie.

„Proces byl naprosto jasný,“ řekl Vasseur, kterého cituje RaceFans. „I když se před Abú Dhabí nebo během něj v tisku objevily nějaké zvěsti, tak předtím jsme se o tom nebavili. První diskusi jsme vedli týden po Abú Dhabí a jako proces to bylo velmi, velmi rychlé.“

„Pak jsem si zavolal s Mattiem a dokonce jsem se s ním setkal při předávání a měli jsme individuální rozhovor a já za to Mattiovi děkuji.“

Vasseur je druhým Francouzem v čele Ferrari. Radit se proto bude také s Jeanem Todtem. V rozhovoru vtipkoval, že mají jen společnou národnost a výšku.

„Máme ve F1 neustále změny ve struktuře, ve velikosti týmu, v regulaci s omezením nákladů. S Jeanem jsem se bavil, protože on stále zůstává blízko světa formule 1. Před několika týdny jsme si vyměnili informace přes WhatsApp a brzy se s ním setkám. Všechny rady jsou určitě vítané, ale současně si myslím, že je poměrně těžké srovnávat dnešní situaci s tou z let 94, 95.“

Vasseur předtím působil u Sauberu, ze kterého se postupně stane tovární tým Audi.

„Když mi zavolali z Ferrari, nesdělil jsem to všem na světě. Byla to moje vlastní úvaha a můj vlastní rozhovor s Johnem Elkannem. S Audi jsem se o to před oznámením vůbec nepodělil. Mluvil jsem pak s někým z Audi a ten mi řekl, že nabídku od Ferrari nelze odmítnout.“

30 koní

Vývoj současných pohonných jednotek je od loňského roku zmrazen, ale týmy mohou pracovat na spolehlivosti. Objevily se spekulace, že Ferrari díky tomu našlo 30 koní.

„Nevím, odkud se ta čísla berou, ale je to jen vtip,“ řekl Vasseur. „Z hlediska spolehlivosti to zatím vypadá dobře, ale ve skutečnosti je to tak, že na okruhu je to něco úplně jiného. Už loni jsme viděli nějaké problémy a vibrace kvůli poskakování, a to nejen u Ferrari, takže jasnější obrázek budeme mít až v předsezonních testech v Bahrajnu.“