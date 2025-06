Vasseur se obul do italských médií. Je toho prostě moc, říká

V italských médiích se v posledních dnech začalo spekulovat o situaci u Ferrari. Corriere della Sera napsala, že se Leclerc poohlíží po jiných týmech a že v ohrožení má být také křeslo šéfa týmu Frédérica Vasseura. V jiných médiích přišel na přetřes zase Loïc Serra, který přišel nedávno do Ferrari z Mercedesu.

Vasseur byl na spekulace v italském tisku dotazován a přiznal, že se mu to ani trochu nelíbí.

„Nejde o mě, to zvládnu,“ řekl Vasseur, kterého cituje Autosport, na tiskové konferenci v Montrealu.

„Jde spíš o lidi v týmu – házet jejich jména tímto způsobem je neuctivé vůči nim i jejich rodinám. Už jsme to zažili loni s šéfem aerodynamiky (Diegem Tondim) a letos byl zmiňován další člen týmu.“

„Nevím, co je cílem. Nerozumím tomu. Možná jde o to, aby dostal týmu čočku, ale v tomhle případě v tom nevidím smysl. Možná je to pro ně jediný způsob, jak být relevantní, ale týmu to opravdu ubližuje.“

„V určité chvíli to způsobuje ztrátu soustředění – a když bojujete o šampionát, rozhoduje každý detail. A my už od začátku víkendu mluvíme jen o tomhle.“

„Jestli je jejich cílem dostat tým do téhle situace, tak se jim to povedlo. Ale takhle šampionát nevyhrajeme. A už vůbec ne s tímto typem novinářů kolem nás.“

„Musíme si uvědomit, že lidé ve všech týmech na startovním roštu pracují opravdu tvrdě. Vkládají do toho veškerou svou energii, někdy i na úkor rodiny – takže když se jejich jméno objeví v novinách tímto způsobem, je to opravdu velmi kruté.“

„Musíte pochopit, že když novinář napíše, že Ferrari někoho vezme na určitou pozici, tak na té pozici už někdo je... a ten člověk si pak v neděli večer říká: ‚Zítra už nebudu mít práci, pokud to, co je v novinách, je pravda. Někdo jiný převezme moje místo.‘“

„V Itálii jsme v takové situaci dnes a denně – a je toho prostě moc. Chceme-li být úspěšní, musíme mít čisté pracovní prostředí – a v tuto chvíli tomu tak není.“

Vasseur uvedl, že v pondělí osobně navštíví své lidi v Maranellu, aby je ujistil o jejich pozici v týmu.

„V pondělí ráno jedu za klukama a řeknu jim: ‚Lidi, není to pravda.‘ Ale nejsem hasič – je to otázka respektu. Vím, že jsme se dostali do bodu, kdy italský tisk rozšíří fámy o někom, koho jsem v životě nepotkal – a přitom mluvíme o lidech. Nemluvíme o věcech – a každý by měl mít trochu respektu.“