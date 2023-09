Vasseur: Sainz díky pole position a pódiu v Monze ukázal, že udělal krok vpřed

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur pochválil Carlose Sainze za výkony, které předváděl po celý závodní víkend v Monze.

Pokud nebudeme počítat víkendy, kde se rozdávají extra body za umístění ve sprintech, byla GP Itálie pro Ferrari nejúspěšnějším závodem dosavadního průběhu sezony.

Domácí stáj v Monze posbírala celkem 27 bodů – o 15 z nich se díky třetímu místu postaral Carlos Sainz, který navíc startoval z pole position, zatímco zbylý příděl zásluhou čtvrté příčky zajistil Charles Leclerc.

„Bylo to poprvé, co jsme byli schopni bojovat s Red Bullem. Jejich tempo však bylo určitě lepší než to naše,“ uvedl Vasseur, kterého cituje web RaceFans.net.

„Po velkou část závodu jsme se jim však dokázali vyrovnat. Určitě to byl celkově náš nejlepší víkend,“ pochvaloval si Francouz.

„Jsem hodně rád i za Carlose, protože si myslím, že udělal krok vpřed. Nejen v kvalifikaci a v závodě, ale řekl bych, že i v rámci přípravy na víkend. Od prvního kola v prvním volném tréninku byl tam, kde by měl být. Je to dobrá lekce i pro zbytek sezony,“ řekl Vasseur na adresu španělského pilota.