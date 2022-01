Vasseur připouští, že Alfa Romeo udělala chybu, když nevyvíjela loňský monopost

Stejně jako například tým Haas se švýcarská stáj rozhodla zcela obětovat loňskou sezónu, aby se více soustředila na přípravy na letošní rok.

„Velmi brzy, už na konci roku 2020 jsme nabrali směr 2022. A možná jsme podcenili skutečnost, že jsme museli odjet 22 závodů se stejným autem,“ řekl Vasseur pro Motorsport.com.

„Z psychologického hlediska to není jednoduché. Když máte v plánu nějaká vylepšení, tak s tím, jak se blíží jejich nasazení, přichází trochu taková... ani ne motivace, protože ta je tam stále, ale naděje, že přineseme nějaká vylepšení. Tak tomu ale vloni nebylo.“

V konečném hodnocení Poháru konstruktérů obsadila Alfa Romeo s 13 body deváté místo. Za ní skončil jen Haas, který za celý rok nezískal žádný bod. Podle Vasseura ale nelze vinu svalovat na výkonnost monopostu.

„Čistá výkonnost nebyla špatná. V porovnání s předchozím rokem (2020) jsme udělali krok vpřed. Při pohledu na průměrnou rychlost v kvalifikaci jsme byli rychlejší než Williams, který byl naším přímým soupeřem. V závodech jsme byli rychlejší než Williams, porazili jsme je asi čtrnáctkrát.

„Když se ale podíváte na klasifikaci, která je samozřejmě hlavním indikátorem výkonnosti, tak tam jsme v Budapešti a ve Spa promarnili dvě dobré příležitosti.

„Myslím, že ve Spa jsme neodvedli dobrou práci v kvalifikaci, kvůli čemuž jsme nebodovali. V Budapešti to bylo trochu více frustrující. Zajeli jsme velmi dobrou kvalifikaci, z pohledu týmu možná jednu z nejlepších, když jsme byli asi v šesté řadě, ale doplatili jsme na velkou nehodu v první zatáčce. Bylo by lepší, kdybychom byli jako Williams na sedmnáctém nebo osmnáctém místě, ale je to tak, jak to je.“

Až na začátku letošní sezóny se ale podle Vasseura ukáže, zda bylo rozhodnutí obětovat ročník 2021 správné.

„Museli jsme se rozhodnout. Měli jsme zájem investovat nejen spoustu peněz, ale také času a zdrojů do roku 2021? A jaká mohla být očekávání, posunout se z devátého na osmé místo? Nebo budeme vše věnovat roku 2022 a uvidíme, protože tam je potenciál mnohem větší. Teď je hotovo, před rokem jsme se rozhodli a za pár měsíců uvidíme!“