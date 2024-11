Vasseur přiblížil plány, které se týkají Hamiltonova testovacího debutu s Ferrari

Lewis Hamilton by si měl vůz F1 týmu Ferrari poprvé vyzkoušet až po Novém roce.

Ačkoliv byla šance, že by si Lewis Hamilton po konci u Mercedesu poprvé vyzkoušel vůz Ferrari hned po sezoně během testů pneumatik Pirelli v Abú Zabí, nakonec na tuto variantu nedojde.

Mercedes totiž pro Brita, který má s německým týmem smlouvu až do konce roku, naplánoval marketingové povinnosti, které budou s testy ve Spojených arabských emirátech termínově kolidovat. Hamilton si tak na jízdu v červeném monopostu musí počkat minimálně do ledna.

Vzhledem k regulím si však až do oficiálních testů v Bahrajnu, které proběhnou v termínu 25. až 28. února, sedminásobný mistr světa nebude moci plnohodnotně vyzkoušet novější vůz než ten, který Scuderie využívala v sezoně 2022, tedy v roce, kdy začínaly platit současné technické předpisy.

Plnohodnotně píšeme proto, že existuje i výjimka, kterou je tzv. filmovací den. Ten má však svá omezení, především pak to, které se počtu najetých kilometrů týká.

Více o plánech pro Hamiltona na úvod jeho spolupráce s Ferrari nyní promluvil šéf Scuderie Frédéric Vasseur.

„Neřekl bych, že potřebuje spoustu hodin na aklimatizaci. Je dostatečně zkušený na to, aby byl rychlý hned první den, případně minimálně velmi brzy. Budeme mít jeden nebo dva dny v rámci testů staršího vozu plus testy v Bahrajnu. To bude stačit,“ uvedl Vasseur na adresu Hamiltona, kterého čeká 18. sezona ve formuli 1, avšak první, kdy v jeho voze nebude motor od Mercedesu.

Očekává se, že si Hamilton testovací premiéru s Ferrari odbude na domácí dráze týmu ve Fioranu.

Boss Ferrari také potvrdil, že přípravy na Hamiltonův příchod již probíhají, byť se jich zatím osobně neúčastní.