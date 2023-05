Vasseur poznal tým a teprve nyní začíná svoji práci, tvrdí Leclerc

Frédéric Vasseur je sice týmovým šéfem Ferrari již od ledna, ale podle Charlese Leclerca začíná opravdu úřadovat až nyní.

Frédéric Vasseur, který v lednu v čele Scuderie Ferrari vystřídal Mattiu Binotta, neprožívá zrovna lehký začátek svého angažmá v Maranellu.

Italský tým sice do sezony vstupoval plný očekávání, ale po prvních pěti závodech se Ferrari může pyšnit jediným pódiovým umístěním. To je podstatně méně než vloni touto dobou, kdy slavná ekipa vedla oba šampionáty (jezdecký i týmový) a měla na svém kontě dva triumfy a dalších pět umístění meztřemi nejlepšími.

Podle Charlese Leclerca je však na hodnocení Vasseura ještě příliš brzy.

„Myslím, že proces změn, které chystá, je teprve na začátku,“ nechal se slyšet Leclerc, kterého citoval Autosport.

„Až dosud se v podstatě snažil co nejrychleji zanalyzovat situaci, aby mohl udělat co nejlepší změny do budoucna,“ přiblížil monacký jezdec, který zná Francouze ze svého předchozího působení v Alfě Romeo.

„S Fredem samozřejmě hodně mluvím a vím, jaké má s týmem střednědobé a dlouhodobé plány. Naprosto za ním stojím a plně mu důvěřuji,“ nemá Leclerc o svém šéfovi pochybnosti.