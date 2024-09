Vasseur nevylučuje pozdější návrat Sainze do Ferrari

Carlos Sainz se po letošní sezoně rozloučí s Ferrari a zamíří do Williamsu. Šéf italské stáje nicméně nevylučuje možnost návratu Španěla do Maranella v budoucnu.

Po čtyřech sezonách letos skončí spolupráce mezi Carlosem Sainzem a Ferrari. Nelze sice tvrdit, že by byl italský tým s výkony Španěla nespokojen, ale když měl možnost do svých řad přilákat sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, bylo to právě na úkor rodáka z Madridu.

Přesto šéf Ferrari Frédéric Vasseur nevylučuje, že by se jednoho dne mohl Sainz do italského týmu vrátit.

„Ano, určitě,“ odpověděl Vasseur, kterého cituje web RacingNews365, na otázku, zda si dokáže představit pozdější návrat Sainze.

„Upřímně řečeno, mám obrovský respekt ke Carlosovi a k tomu, co pro Ferrari udělal. Jak víte, rozhodnutí nahradit ho pro nás nebylo snadné,“ uvedl dále Francouz, pod jehož vedením Sainz pro Ferrari vyhrál dva závody (vloni v Singapuru a letos v Melbourne).

Vasseur si rovněž na Sainzovi cení to, že dokáže podávat pro Ferrari stoprocentní výkony v situaci, kdy už více než půl roku ví, že v týmu skončí.

„Odvádí velmi dobrou práci. Dokázal zůstat profesionálem i za těchto náročných okolností. Moc dobře vidím, co pro tým dělá. Vloni nám pomohl k vzestupu poté, co jsme měli náročné léto, a jsem rád, že tu Carlose máme. Budu s ním udržovat velmi dobré vztahy,“ uzavřel boss Scuderie.