Vasseur: Na zlepšení komunikace během závodu se zaměříme

Lewis Hamilton má za sebou dlouho očekávaný debut s Ferrari. Premiéra v Austrálii v rudých barvách však nedopadla tak, jak by si sedminásobný šampion přál.

Britský závodník totiž nezazářil v kvalifikaci a ani v závodě, ve kterém po nepříliš dobře načasované poslední zastávce v boxech (Hamilton byl jedním z posledních jezdců, kteří po poslední přeháňce přezuli na pneumatiky do přechodných podmínek) obsadil desátou příčku.

Jak si mohli všimnout i diváci u televizních obrazovek, příliš dobře nefungovala ani komunikace mezi Hamiltonem a jeho novým závodním inženýrem Riccardem Adamim, který předtím spolupracoval se Sebastianem Vettelem a Carlosem Sainzem. I z laického pohledu bylo cítit, že mezi oběma muži nepanuje úplně souhra.

Nebylo proto divu, že krátce po závodě po zlepšení komunikace volal i samotný Hamilton a i šéf Ferrari Frédéric Vasseur uznává, že se tým musí na tuto oblast zaměřit.

„Byl to první závod, poprvé jsme museli komunikovat mezi boxovou zídkou a vozem...Můžeme však odvést lepší práci, až se navzájem trochu lépe poznáme,“ uvedl Vasseur, jehož slova cituje web RacingNews365.com.

„Určitě to neproběhlo hladce, volba strategie byla obtížná. Musíme najít lepší komunikaci mezi autem a boxovou zídkou. Poučíme se z toho, v tom problém není,“ věří šéf Ferrari, který zároveň poukázal na to, že Hamiltonova premiéra snad už ani nemohla proběhnout za horších okolností, vzhledem k tomu, že se jelo na dešti a na de facto městském okruhu.

„Víkend byl z různých důvodů dost extrémní. Myslím, že to byl v tomto ohledu pravděpodobně jeden z nejtěžších víkendů. Nebyl to pro nás skvělý víkend, ale už se soustředím na ten příští. Musíme zlepšit komunikaci a pochopit, co Lewis od této komunikace očekává. Jen z takových situacích se můžeme poučit,“ dodal Francouz.