Vasseur: Letošní šampionát můžou rozhodnout kvalifikace

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur souhlasí s názorem, že by v letošním roce mohly hrát kvalifikace mimořádně vysokou roli.

Pokud bychom v rámci letošní Velké ceny Japonska porovnali výsledky kvalifikace a závodu, tak bychom příliš změn nenašli.

V první desítce dokonce pouze jednu, když si svá místa prohodili pouze Isack Hadjar a Lewis Hamilton, který byl díky tomu v cíli klasifikován jako sedmý.

Závod v Suzuce trochu připomínal Velkou cenu Monaka, která je minimálními změnami v pořadí známá...

Pokud bychom se navíc podívali na všechny tři letošní závody, tak zjistíme, že všechny byly vyhrány jezdcem z pole position.

Znamená to snad, že v probíhající sezoně je kvalifikace důležitější než jindy? Boss Ferrari Frédéric Vasseur s tímto názorem souhlasí.

„Jistě, kvalifikace je vždy klíčová. Čím menší jsou navíc rozdíly mezi vozy, tím více to platí, protože jedete ve vláčku vozů. Není to tak, že byste bojovali pouze s vozem před vámi. Pravděpodobně to tak bude kvalifikační šampionát,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

Francouz také okomentoval výsledek Ferrari v Suzuce, který znamenal čtvrté místo pro Charlese Leclerca a sedmou příčku pro Lewise Hamiltona.

„Příště musíme odvést lepší práci. Oproti předchozímu závodu jsme ale udělali krok vpřed a z toho musíme vycházet. Začátek sezony z naší strany není ideální, ale ještě nám zbývá 21 závodů,“ dodal Vasseur.