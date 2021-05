Vasseur: Giovinazzi se už nepotřebuje porovnávat s Räikkönenem

Giovinazzi začal svou třetí kompletní sezónu u Alfy Romeo ve formuli 1 a v Monaku získal desátým místem pro švýcarskou stáj první letošní bod.

Po náročné první sezóně 2019 byl Giovinazzi vloni Räikkönenovi vyrovnaným soupeřem. Oba jezdci získali v sezóně po dvou bodech a v kvalifikacích Ital předčil mistra světa z roku 2007 poměrem 9:8.

V rozhovoru pro italskou verzi Motorsport.com Vasseur řekl, že věří, že je Giovinazzi připraven stát se lídrem týmu, pokud by se 41letý Räikkönen rozhodl na konci letošní sezóny odejít.

„Věřím tomu, protože zpětná vazba od Antonia je docela dobrá. Jedním z problémů, které měl v minulosti, pravděpodobně bylo, že se příliš soustředil na Kimiho jako na měřítko, musí se ale soustředit na sebe,“ řekl Vasseur.

„Myslím, že za posledních 12 měsíců udělal velkou změnu v tom, že si řekl 'Dobře, budu se teď soustředit na sebe, dělám svou práci, dokážu to a když to bude na 100 %, odvedu slušnou práci'. A změnil takto svůj přístup. Není to snadné, protože prvním, s kým se srovnáváte, je váš týmový kolega, a nyní získává v týmu svou vlastní pozici. To je pro nás také velmi důležité.“

Podle Vasseura ukázal zlepšení Giovinazzi už letos, kdy v dosavadních pěti kvalifikacích byl čtyřikrát lepší než Räikkönen.

„Rozhodně udělal krok vpřed mezi dvěma sezónami, tak tomu ale už bylo i ve druhé části roku 2020. Když se na to podíváte, tak měl slušné kvalifikace. Až na Imolu, kde měl problém (Nikita Mazepin jej předjel na konci přípravného kola a ovlivnil tím jeho pokus, pozn. redakce),“ řekl Vasseur.

„V ostatních kvalifikacích byl ale lepší. Pro nás je důležité mít tuto stabilitu, jak jsme řekli, Antonio se zlepšuje a roste. Nevím, jestli smůla je to správné slovo, ale v závodech jsme měli příliš mnoho problémů, aby získal body, ale alespoň tam byla rychlost. A nejdůležitější je, že máme 23 závodů, a když tu bude rychlost, tak budeme bodovat. Antonio odvádí dobrou práci.“