Vasseur: Ferrari bylo před letošní sezonou až příliš optimistické

Pokud bychom měli zpětně ukázat na tým, který před letošní sezonou vzbuzoval největší optimismus, při volbě na Ferrari bychom se asi nemýlili.

Nejúspěšnější stáj historie F1 představila svůj letošní monopost s velkou pompou na okruhu Fiorano a italská média psala o tom, že v Maranellu udělali přes zimu obrovský pokrok.

Velká očekávání se však nenaplnila a již během předsezonních testů v Bahrajnu bylo patrné, že to s formou rudých monopostů nebude tak valné.

O tom, že se již Ferrari nemělo unášet přílišným optimismem, nyní promluvil jeho šéf Frédéric Vasseur.

„Myslím, že očekávání na začátku sezony byla příliš vysoká. Po pár kolech v Bahrajnu, a dokonce ještě předtím po jízdách na simulátoru, jsme rychle pochopili situaci,“ přiznal krátce po skončení letošního ročníku Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Co bych si ale chtěl uchovat, to je reakce týmu. Měli jsme těžké chvíle. V Zandvoortu jsme málem byli dojeti o kolo. Pak jsme ale udělali obrovský krok vpřed, což je dobré pro budoucnost. A na tomto pokroku můžeme stavět příští rok,“ věří Francouz.

„Nevím, zda pro nás bude příští rok lepší. Vše je vždy otázkou srovnání. Pokud (přes zimu, pozn. red.) zrychlíte o vteřinu, zatímco ostatní o vteřinu a půl, vypadáte špatně. Když ale ostatní stáhnou jen půl vteřiny, jste za hrdiny...

„Nechci být příliš optimistický, protože to byl jeden z problémů, které jsme měli v minulé sezoně. Musíme se soustředit na to, co děláme, a nemyslet na výsledek šampionátu dřív, než je rozhodnut,“ dodal Vasseur.